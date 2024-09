Soldatul rus spune că a fost trimis pe front ca operator de drone, dar s-a trezit rapid ca infanterist în linia întăi, Volchansk. El spune că nu ştia ce să facă într-o asemenea situaţie pentru că nu mai avea drone la dispoziţie şi nu fusese antrenat ca infanterist.

Mesajul unui soldat rus de pe frontul din ucrainean

"Semnezi un contract pentru un an, dar în realitate - până la sfârșitul SWO. Ajungi într-un batalion penal. Am fost învățat să pilotez drone, după care am fost dus la Volchansk, pe linia frontului, iar cunoștințele mele despre drone nu mi-au fost de mare folos, pentru că oricum nu aveam drone. Când eram în subsol, ne gândeam că ar fi fost mai bine să mai servim încă 10 ani, doar ca să ieșim din acest iad", a spus soldatul rus.

Acesta îi sfătuieşte pe toţi cei care vor să vină pe front, să se gândească de două ori înainte de a veni. "Nu mergeți la SWO: este o moarte fără niciun sens. Peste 20 de ani, nimeni nu-și va aminti de tine, la fel cum victimele războiului din Afganistan au fost uitate de mult. Nimeni nu poate spune de ce și pentru ce au murit oamenii în acel război. Va fi la fel și cu acesta", a mai spus soldatul rus.

