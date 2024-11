"Sunt român, bineînţeles că ascult Made in Romania", arată Edsta într-unul din videoclipurile sale.

Reporter Observator: Ai un mesaj foarte important pe şapcă.

Eduard Ilie, "Edsta": "Made in Romania". Da, vreau să ştie lumea că sunt născut în România.

Eduard Ilie, sau "Edsta" aşa cum îi mai spun prietenii, are 31 de ani și s-a mutat împreună cu întreaga familie în America, în anul 2001. Avea doar 8 ani pe atunci, iar părinţii au luat decizia de a începe o nouă viaţă în Atlanta, pentru un trai mai bun. Anii au trecut, însă Eduard nu a uitat de unde a plecat, iar prin iniţiativa sa din online a vrut să le împărtăşească americanilor cum este ţara lui.

Cine este Eduard Ilie, "Edsta" de pe TikTok şi Instagram

"Mulți chiar nu prea știu unde este România pe hartă. Mulți, când mă întreabă de unde sunt și eu le spun că sunt român din România, ei spun unde-i asta, în Italia, Roma. Sau, oare Rusia, chestii de genul ăsta. Sau mai îmi spun că știu despre Dracula. Cam atât", spune Eduard Ilie.

Pentru a se face auzit, Edsa a profitat, la începutul anului, de un trend viral de pe Tik Tok ca să îşi facă propriile clipuri, unde să atragă atenția asupra părților frumoase și amuzante ale originilor sale.

"Deci a fost un trend la începutul anului, se numea "The Of Course Trend", "Bineînțeles Trend", cum ar veni în română. Și am zis să fac și eu ceva care se asociază cu mine. Și am ales ca să fac despre România, să zic "I'm Romanian, of course people think that I am a vampire", chestii de genul ăsta", povesteşte Eduard Ilie.

Aşa a ajuns influencerul să le vorbească oamenilor despre Dracula, fenomenul manelelor, mâncarea românească, dar și tot felul expresii ciudate din vocabularul românesc. Iniţiativa lui a prins imediat contur, iar aprecierile utilizatorilor de pretutindeni nu au încetat să apară.

"A mers foarte bine. În prima săptămână, a doua săptămână a prins câteva sute de mii de vizualizări pe Instagram și am zis ca să încerc să pun și altceva asemănător. Am ales să fac despre frazele astea cunoscute din România", adaugă Eduard Ilie.

În 2021, scurtmetrajul său despre pandemie, "Take The Vax", a fost selectat la 33 de festivaluri de film și a câștigat la 24 dintre ele, inclusiv la Cannes. Ulterior, tânărul a ajuns să lucreze alături de Lady Gaga, Lil Nas X şi Versace. Nu s-a mai întors în ţară de când a plecat, însă speră ca în viitorul apropiat să aibă ocazia să viziteze România din nou.

