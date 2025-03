"Elefantul din cameră" în negocierile de pace dintre ruşi şi americani: "Sunt probleme constituţionale"

După aproape o lună de când Kievul nu a mai fost bombardat, cei aproape 2 milioane de locuitori au trăit un adevărat coşmar. Una din dronele lansate de ruşi a căzut pe un bloc din Kiev, distrugând zeci de apartamente. Într-unul din apartamente locuia o bătrână de 82 de ani care a murit. Ceilalți vecini, zeci de oameni, au fugit pe scări disperaţi să-și salveze vieţile.

Mulţi dintre ei nu au fost atât de norocoşi şi au rămas blocaţi în propriile case. Trei oameni au fost găsiţi fără viaţă. Printre ei, o fetiţă de doar 5 ani. "Am încercat să o ajut, dar uşa era închisă. A murit din cauza focului", spune o vecină.

Atacul a avut loc în miez de noapte. Oamenii s-au adăpostit în gurile de metrou. Celor de la ultimele etaje le-a rămas un singur lucru de făcut - rugăciunea. "Am auzit motorul unei drone Shahed cum se apropie. Am simţit că zboară direct spre casa noastră. Tot ce am putut să fac a fost să mă rog că o să zboare în altă direcţie. Am auzit zgomotul de la 2 km depărtare. Mi-am luat bunica, iar acum o aduc înapoi acasă".

Atac în valuri cu zeci de drone

În timpul atacului realizat în valuri, cerul din Kiev a fost luminat de bombardament, iar peste oraş s-a ridicat o cortină neagră de fum. La sol însă urmările erau dramatice. Pompierii s-au luptat ore-n şir să stingă flăcările provocate de dronele încărcate cu 50 de kilograme de explozibil. Aproximativ 150 de drone cu explozibil au fost trimise dinspre Rusia şi Marea Neagră spre regiunea Kievului. Zeci dintre ele au fost distruse de apărarea antiaeriană a Ucrainei, altele şi-au ratat ținta, însă multe au nimerit blocuri de locuinţe și alte obiective civile. Pe măsură ce discuţiile despre negocierile de pace se înmulțesc, aşa şi atacurile împotriva Ucrainei.

De când Putin a spus că vrea un armistiţiu în Ucraina, au fost peste 1.000 de atacuri cu drone. După ce oraşul lor a fost distrus, localnicii nu cred că vor avea pace prea curând. "Presimt că nu o să avem pace, pentru că nu avem garanţii. Rusiei nu îi este frică de nimic. Am o presimţire rea. Nu vreau să intru în subiect, dar se va încheia la negocieri. Sper că se va încheia totul la negocieri. Aşteptăm. Sperăm că totul se va încheia şi vom avea pace".

Bloomberg: Un armistiţiu ar putea intra în vigoare pe 20 aprilie

În acest timp, preşedintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Harkov, chiar pe linia frontului, cu generali de rang înalt. Aşteaptă rezultatele întâlnirii-cheie dintre americani şi ruşi de mâine, din Arabia Saudită. Oficialii de peste ocean vor discuta mai întâi cu omologii lor ucraineni. Vor avea de clarificat două subiect sensibile pentru Kiev - fluxul de armament destinat Ucrainei şi teritoriile ocupate acum de armata rusă.

"Vrem ca ruşii să fie satisfăcuţi, o să vrem ca ucrainenii să fie satisfăcuţi. Purtăm discuţii şi cu europenii. Cea mai mare problemă din acest conflict sunt cele patru regiuni. Este elefantul din cameră despre care nimeni nu vrea să vorbească. Sunt probleme constituţionale în Ucraina cu privire la teritoriile pe care le pot ceda", a declarat Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump. Surse de la vârful Casei Albe, citate de Bloomberg, spun că un armistiţiu ar putea intra în vigoare pe 20 aprilie, înainte de Paşte.

Cheia negocierilor din Arabia Saudită

Ucrainenii vor pace, dar o pace justă. Vor să le fie garantată securitatea teritoriului şi vor să nu mai fie atacaţi pe viitor de Rusia. Iar împărţirea teritoriilor este cheia acestor negocieri. Preşedintele Zelenski, prin Constituţie, nu are voie să semneze un document prin care ţara cedează teritorii, altfel ar putea fi acuzat de trădare.

Se caută soluţii legale, care să ţină cont de realitatea de pe front, acolo unde Rusia are avantaj în acest moment, în faţa unei armate a Ucrainei, lipsită tot mai mult de sprijinul SUA, şi unde europenii ar putea să compenseze, dar o fac cu întârziere.

Moscova cere în continuare cinci regiuni ucrainene, cele patru din Donbas şi Crimeea, renunţarea la ambiţiile Kievului de a adera la NATO şi desfiinţarea guvernului ucrainean şi a armatei sale. Apar tot mai multe informaţii că Putin a cerut şi Odesa, oraş pe care nu l-a putut cuceri prin luptă. Toate aceste cerinţe sunt de neacceptat de partea ucraineană.

