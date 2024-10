Elon Musk: "Sunt terminat dacă Trump pierde alegerile". Sugerează că va ajunge la închisoare

Alegeri SUA 2024. Proprietarul platformei de social media X şi al companiilor Tesla şi SpaceX a sugerat luni că va ajunge ajunge la închisoare dacă Kamala Harris îl va învinge pe fostul președinte Donald Trump la alegerile de luna viitoare şi i-a acuzat pe democraţi că aduc imigranţi "ilegali" în state cheie. Miliardarul american susţine că "dacă Trump pierde, acestea sunt ultimele alegeri".

După ce Turker Carlson, fost prezentator la Fox News, în prezent cu propria emisiune pe platforma X, i-a atras atenţia că în caz de înfrângere a lui Trump "o să-ţi fie greu să te prefaci că nu l-ai susţinut", Musk a răspuns în glumă, cu un termen obscen, că în această eventualitate va fi terminat", aşa că mizează totul pe o victorie.

"Dacă (Trump) pierde, sunt terminat, i-a spus Musk lui Tucker Carlson în interviul difuzat pe X. "Cât crezi că mă bagă la închisoare?" a glumit cel mai bogat om din lume. "Îmi voi vedea copiii? Nu știu", a spus el râzând.

Articolul continuă după reclamă

Elon Musk şi-a declarat susţinerea pentru Donald Trump în urma tentativei de asasinat de pe 13 iulie și a apărut sâmbătă la un miting electoral din Butler, Pennsylvania, unde a afirmat că republicanul trebuie să câştige scrutinul din 5 noiembrie "pentru a păstra Constituţia şi democraţia".

Musk a reluat în interviu o teză binecunoscută a conservatorilor americani: i-a acuzat pe democraţi că aduc imigranţi "ilegali" în câteva state cheie, iar după ce aceştia vor obţine cetăţenia, vor vota cu Partidul Democrat. În statele respective, diferenţele între cele două tabere politice sunt uneori de 10-20.000 de voturi, aşa că "ce se va întâmpla dacă pui sute de mii de oameni în fiecare stat cheie?", a argumentat el în dialogul cu fosta vedetă a televiziunii Fox News.

Potrivit datelor oficiale din 2023 s-au aflat în această situaţie doar 54.000 de imigranţi în SUA, la o populaţie de 330 de milioane, scrie AFP.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De ce îi face Elon Musk campanie lui Donald Trump

Elon Musk postează frecvent despre Donald Trump pe plaftorma X, dar sâmbătă a fost prima sa participare la unul dintre mitingurile candidatului republican. A purtat un tricou cu mesajul "Occupy Mars" şi o șapcă neagră cu mesajul "Make America Great Again". A urcat pe scenă în uralele publicului, și-a ridicat brațele deasupra capului și a sărit în aer de două ori, arătându-şi buricul. Apariţia sa a fost criticată şi ironizată de democraţi. El a îndemnat mulțimea să "lupte", aluzie la cuvintele rostite de Trump după tentativa de asasinat.

Musk, care are o avere netă de peste 260 de miliarde de dolari conform Forbes, le-a cerut în mod repetat susţinătorilor lui Trump să se asigure că sunt înregistrați pentru a vota și i-a îndemnat să-i bată la cap şi pe alţii să voteze. Potrivit The New York Times, Elon Musk a fondat vara aceasta "America PAC" (Political Action Committee - comitet de acţiune politică) care s-a concentrat pe strategii pentru a sprijini campania lui Trump în statele cheie ( Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina de Nord, Pennsylvania și Wisconsin).

Deși în trecut s-au criticat unul pe celălalt, Musk și Trump au construit o alianță strânsă în ultimele luni. În august, Elon Musk a difuzat pe plaftorma X un interviu audio cu Donald Trump în care a propus să conducă o "comisie pentru eficiența guvernamentală" într-o viitoare administrație Trump. Reducerea cheltuielilor federale și a birocrației a devenit un pilon al planului economic susţinut de Trump.

Rivalii lui Elon Musk susţin că companiile miliardarului au încasat în ultimii ani miliarde de dolari din contracte cu statul și subvenții guvernamentale. De exemplu, SpaceX este furnizorul principal de servicii de lansare spaţială pentru NASA și Pentagon.

Potrivit Reuters, în ultimii ani, Elon Musk a devenit tot mai vocal în ceea ce privește orientările sale politice și a criticat adesea administrația Joe Biden și Partidul Democrat, pe subiectul drepturilor transsexualilor sau al imigrației. În iulia a anunţat că mută din California, un bastion al democraţilor, în Texas, un bastion al republicanilor, sediul a două dintre cele mai importante companii ale sale, SpaceX și platforma X, după ce guvernatorul Gavin Newsom a promulgat o lege care le interzice școlilor să aibă politici ce impun notificarea părinților dacă copilul lor se identifică ca fiind transgender.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă costă mai mult chiria anul acesta faţă de 2023? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰