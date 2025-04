Femeia care l-a acuzat de viol pe prințul Andrew ar fi minţit că mai are doar 4 zile de trăit. Ce a dezvăluit Poliţia

Virginia Giuffre, o femeie care l-a acuzat în trecut pe prinţul Andrew de agresiune sexuală, a anunţat pe reţelele de socializare că mai are doar 4 zile de trăit, în urma unui accident rutier grav. A postat inclusiv o fotografie în care apare cu vânătăi uriaşe. Cu toate acestea, noi informaţii îi spulberă credibilitatea. Se pare că accidentul în care a fost implicată este unul minor, care nu îi pune femeii viaţa în pericol.

Virginia Giuffre a postat pe Instagram o fotografie cu fața ei vânătă, în timp ce stătea întinsă pe un pat de spital. Medicii i-ar fi spus că va muri din cauza insuficienței renale provocate de accident. "Anul acesta a început în cel mai rău mod posibil, dar nu vreau să plictisesc pe nimeni cu detalii. Totuși, cred că este important de menționat că, atunci când un șofer de autobuz școlar vine spre tine cu 110 km/h, în timp ce încetinești pentru a vira, indiferent din ce este făcută mașina ta, e ca și cum ar fi din tablă subțire", a scris Virginia Giuffre, în vârstă de 42 de ani, într-o postare de duminică.

Accidentul Virginiei Giuffre, o minciună?

Potrivit Daily Mail, afirmațiile ei au stârnit o serie de întrebări despre circumstanțele accidentului și despre posibilitatea ca aceasta să fi exagerat severitatea rănilor sale.

Articolul continuă după reclamă

Fosta iubită a prințului Andrew, Victoria Hervey, a numit-o pe Virginia Giuffre "o fantezistă" și a sugerat că minte în legătură cu gravitatea accidentului. Lady Victoria, în vârstă de 48 de ani, a fost criticată dur pe rețelele sociale după ce a postat selfie-ul lui Giuffre din spital, adăugând cuvântul "Karma" peste imagine.

Cu toate acestea, aristocrata care a avut o scurtă relație cu prinţul Andrew în 1999 a refuzat să-și retragă comentariile. Vorbind exclusiv pentru MailOnline, ea a spus că încă pune la îndoială afirmațiile lui Giuffre, conform cărora a fost grav rănită într-un accident cu un autobuz școlar în Australia și că mai are doar câteva zile de trăit din cauza insuficienței renale.

"Virginia Giuffre este o fantezistă. A fost un proces lung în ultimii ani, dar lucrurile încep să se destrame. Minciunile ei sunt expuse. Hai să vedem în trei zile, dar pariez că va fi încă în viață", a spus Lady Victoria.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliţia din Australia: accident minor

Între timp, poliția din Australia pare să fi confirmat că Giuffre a fost implicată doar într-un accident "minor" cu un autobuz, fără ca inițial să fie raportate răni.

Lady Victoria a insistat că nu regretă repostarea mesajului "Karma", care a fost inițial postat de un prieten și acompaniat de melodia "The Final Countdown" a trupei Europe din 1986. "Am repostat mesajul pentru că am simțit că îl merită. Dar știam, de asemenea, că minte", a mai spus ea.

Poliția din Australia a confirmat că un "accident minor" între un autobuz și o mașină a avut loc în Neergabby, la nord de Perth, pe 24 martie. Coliziunea a fost raportată de șoferul autobuzului a doua zi. Mașina a suferit pagube de aproximativ 2.000 de dolari, dar nu au fost raportate răni, a spus un purtător de cuvânt al poliției.

Purtătoarea de cuvânt a lui Giuffre, Dini von Mueffing, a declarat: "Virginia a fost implicată într-un accident grav și primește îngrijiri medicale în spital. Apreciază enorm sprijinul și urările de bine ale oamenilor".

Victima abuzurilor lui Jeffrey Epstein

Virginia Giuffre a devenit cunoscută la nivel mondial după ce a intentat un proces împotriva miliardarului Jeffrey Epstein în 2015. Ea a susținut că a fost traficată pentru sex la vârsta de 16 ani, după ce fosta iubită și asociată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, a recrutat-o de la locul ei de muncă de la resortul Mar-a-Lago al lui Donald Trump din Palm Beach, Florida.

Giuffre și Maxwell au ajuns la o înțelegere confidențială într-un proces de defăimare în 2017. Epstein s-a sinucis într-o celulă de închisoare în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru trafic de persoane, iar Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare în 2022 pentru complicitate la abuzuri sexuale asupra minorilor.

Giuffre susține că Epstein a forțat-o să întrețină relații sexuale cu prințul Andrew de cel puțin trei ori când avea 17 ani și că a petrecut două zile singură cu el în New Mexico. În 2022, ea a primit o sumă nedezvăluită, estimată la milioane de dolari, din partea ducelui de York, într-o înțelegere extrajudiciară.

Înțelegerea nu a implicat recunoașterea vreunei vinovății, iar Andrew a negat întotdeauna acuzațiile. Cu toate acestea, el a fost de acord să plătească suma nedezvăluită lui Giuffre și unei fundații pentru drepturile victimelor. În urma scandalului, prințul Andrew și-a pierdut titlurile militare și patronajele regale, precum și dreptul de a folosi titlul de Alteța Sa Regală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a crescut salariul în ultimul an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰