"Mulţumesc tuturor. Văd această doamnă cu flori galbene. Bravo!" Este primul mesaj al Papei Francisc după cinci săptămâni de luptă cu boala care i-a pus viaţa în pericol. Suveranul Pontif a salutat mulţimea de la balconul spitalului Gemelli din Roma, înainte de a fi externat. Aşezat într-un scaun rulant, Papa a zâmbit şi le-a făcut cu mâna credincioşilor adunaţi. Cu vocea slăbită, capul Bisericii Catolice pare vizibil afectat de timpul petrecut în spital.

I-a atras atenţia o femeie din primul rând. "Şi atunci am început să flutur florile... ca să îi atrag atenţia şi am văzut că m-a privit numai pe mine... Nu ştiu, sunt un munte de emoţie. Nu ştiu să vă descriu în cuvinte. Nu am crezut că voi ajunge vreodată să îi atrag atenţia Sfântului Părinte", povesteşte femeia.

Sute de credincioşi s-au adunat în faţa spitalului din Roma. "Sunt emoţionată, dar sunt extrem de fericită. Şi îi mulţumesc Domnului că s-a făcut bine. Aşteptam ziua asta. Ne-am rugat atât de mult. Dar toţi oamenii din întreaga lume s-au rugat", spune o credincioasă.

După ce a fost externat, Papa a făcut o oprire de ultim moment. Suveranul Pontiful a decis să meargă la Bazilica Santa Maria Maggiore. Acesta i-a oferit cardinalului flori pe care să le aşeze în faţa unei icoane cu Fecioara Maria în semn de recunoştinţă. La reşedinţa sa de la Vatican, Suveranul Pontif va fi în convalescenţă cel puţin două luni.

"Am evaluat nevoile Papei, care sunt, în principal, necesitatea de oxigen, pe care îl va folosi atât timp cât va fi nevoie, şi îngrijirea medicală pe care Departamentul de Sănătate al Vaticanului o poate oferi", a declarat Luigi Carbone, medicul personal al Papei.

Pe 14 februarie, Papa Francisc a ajuns la spitalul Gemelli din Roma, unde, iniţial, a fost diagnosticat cu bronşită. La câteva zile după, Vaticanul a declarat că suferă de dublă pneumonie. În tot acest timp, starea lui de sănătate s-a înrăutăţit. Au urmat patru crize respiratorii, dintre care două critice. Şeful Bisericii Catolice a avut nevoie de ventilaţie mecanică, iar din cauza asta, spune un cardinal de la Vatican, va trebui să reînveţe să vorbească.

"Papa Francisc se va întoarce la Santa Marta. Tratamentele, administrarea de oxigen la fluxuri mari şi ventilaţia mecanică au arătat o îmbunătăţire lentă şi progresivă. Papa Francisc nu a fost intubat, a rămas întotdeauna vigilent, orientat şi prezent", spune Sergio Alfieri, şeful echipei medicale a Papei.

Starea sa din ultima lună a alimentat însă tot mai mult zvonurile că ar putea să îşi dea demisia, scenariu respins de Suveranul Pontif şi de apropiaţii săi. Pentru Papa, a fost cea mai lungă perioadă de absenţă din martie 2013, de la debutul pontificatului său.

