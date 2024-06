Fotografia cu Justin Timberlake care a făcut înconjurul planetei. Starul, arestat după ce a fost prins băut la volan: "Era într-o stare deplorabilă"

Cântăreţul Justin Timberlake a fost arestat în New York după ce a fost prins băut la volan. Artistul tocmai plecase de la un hotel din centrul orașului, unde petrecuse alături de prieteni. După câteva ore petrecute în arest, a fost eliberat pe cauţiune. Nu este clar însă dacă are interdicţie de a părăsi ţara, în contextul în care Timberlake se află în plin turneu şi are concerte programate în toată lumea.

Sunt ultimele imagini cu Justin Timberlake înainte să fie tras pe dreapta de poliţişti. Artistul tocmai plecase de la un hotel unde petrecuse alături de prieteni. La câteva momente după, a fost oprit de poliţişti. Cântăreţul a fost arestat pentru că a condus sub influența alcoolului în Hamptons, la est de New York City. Potrivit poliției, starul pop conducea în satul Sag Harbour, unde a ignorat un semn de circulaţie și nu a respectat banda sa de circulație.

Deşi a refuzat iniţial, artistul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost pozitiv. Citaţi de presa internaţională, poliţiştii americani au declarat că starea artistului era una deplorabilă. Abia se ţinea pe picioare, vorbea greu şi mirosea puternic a alcool.

Fotografia care a făcut înconjurul planetei

Fotografia cu celebrul artist în cătuşe a făcut înconjurul planetei. La scurt timp după arestare a apărut şi prima poză cu Timberlake în calitate de inculpat. Artistul a fost acuzat de o infracțiune minoră și a fost eliberat. Avocatul său nu a făcut niciun comentariu, iar următoarea sa înfățișare în instanță este pe 26 iulie.

Nu este clar dacă artistul are interdicţie de a părăsi ţara, în contextul în care se află în plin turneu şi are concerte programate în toată lumea. Justin Timberlake urma să susțină două concerte în Chicago, în acest weekend, care momentan nu au fost anulate.

La 43 de ani, cântăreţul Justin Timberlake are o avere de 230 de milioane de dolari. A devenit faimos la sfârșitul anilor '90 ca membru al trupei NSYNC. Timberlake este căsătorit cu actrița Jessica Biel din 2012, cu care are împreună doi copii. Pe lângă cariera sa muzicală, Timberlake este și un actor apreciat. A jucat în filme precum "The Social Network", "Friends with Benefits" și "Trolls", unde a contribuit și la coloana sonoră.

