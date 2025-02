Fraţii Tate, acuzaţii în SUA. O tânără îi dă în judecată, acuzându-i că au ademenit-o să se prostitueze în România şi au defăimat-o după ce a depus mărturie

Plângerea civilă din Florida a fost raportată anterior de The New York Times, care spune că aceasta marchează primul proces împotriva fraţilor Tate care este intentat în Statele Unite. Fraţii Tate au avut procese civile şi penale în România şi Marea Britanie. Acuzaţiile împotriva lor includ constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani. Aceştia au negat săvârşirea oricărei infracţiuni.

Femeia care i-a reclamat în Statele Unite îşi păstrează anonimatul în actul de sesizare a instanţei, fiind identificată drept „Jane Doe”, dar fraţii Tate au dat-o anterior în judecată pentru defăimare în 2023. În procesul intentat luni, ea susţine că fraţii au încercat să o „intimideze şi să o hărţuiască” prin intermediul procesului de defăimare.

The New York Times a relatat că Doe, în vârstă de 23 de ani, şi părinţii ei au primit anonimatul din partea instanţei din motive de siguranţă. Joseph D. McBride, un avocat care îi reprezintă pe fraţii Tate, spune, potrivit The New York Times, că nu există nicio dovadă că clienţii săi s-ar fi implicat în traficul de persoane şi că adevărul este de partea lor.

Andrew Tate scapă de arestul la domiciliu

Luna trecută, un tribunal din România a ridicat ordinul de arest la domiciliu împotriva lui Andrew Tate, înlocuindu-l cu o măsură preventivă mai uşoară, în aşteptarea rezultatului unei anchete penale. Acesta se afla în arest la domiciliu din luna august, când procurorii au demarat o a doua anchetă penală împotriva sa, a fratelui său, Tristan, şi a altor patru suspecţi.

Un prim dosar penal a eşuat în decembrie, când Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat împotriva procesului lui Andrew Tate şi a trimis cauza înapoi la procurori. Fraţii Tate, ambii foşti kickboxeri cu dublă cetăţenie americană şi britanică, au fost cei mai mediatizaţi suspecţi judecaţi pentru trafic de persoane în România, notează Reuters.

