Unul dintre clipurile publicate îl arăta cum deschide un frigider cu teancuri de euro, pe care îi numără apoi în faţa camerei. Opulenţa afişată de Petrov Corum nu se oprea însă aici... individul se fotografia adesea alături de maşini scumpe sau purtând ceasuri de mii de euro.

Bărbatul în vârstă de 24 de ani s-a predat poliţiei la doua zile după asasinarea lui Alex Ivan şi este acuzat de complicitate la crimă. Vărul lui, în vârstă de 33 ani, este în continuare căutat de carabinieri.

Cum a murit Alexandru

Moartea lui Alexandru Ivan a avut loc la trei dimineaţa, în Monte Compatri, o mică localitate de la periferia Romei. Adolescentul se afla împreună cu tatăl vitreg şi alte trei persoane într-o parcare atunci când mai multe focuri de armă au fost trase spre ei. Lovit în abdomen şi picior, băiatul de 14 ani a murit pe loc. Conflictul a început însă aproape de miezul nopţii, într-un bar din apropiere. Tatăl vitreg al băiatului s-a luat la bătaie cu un bărbat.

Ionuț, unchiul lui Alex: A fost o capcană. Au trecut cu maşinile şi au început să tragă. Nu au avut nicio ţintă. Au vrut să îi sperie. Mai întâi au tras în aer, apoi au tras spre ei.

Bunicul copilului spune că totul s-a întâmplat într-o clipă.

Bunicul lui Alex: S-a smuls de lângă mine, a deschis uşa maşinii şi a fugit. După ce am auzit cele două focuri de armă, am coborât din maşină, am venit încet şi l-am găsit întins pe jos.

Carabinierii au declanşat imediat o anchetă. Au fost ajutaţi de imaginile camerelor de supraveghere şi de declaraţiile martorilor.

Alex Ivan împlinise 14 ani în urmă cu două săptămâni. Născut şi crescut în Italia, el locuia împreună cu mama, tatăl vitreg şi cei doi fraţi mai mici într-o localitate de 11 mii de oameni. Era pasionat de istorie, de fotbal şi de box. Colegii de şcoală s-au adunat la locul tragediei.

