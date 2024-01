Prima arestare în cazul adolescentului român executat în stil mafiot în Italia. Unul dintre cei cinci suspecţi s-a predat de bună-voie, însoţit de avocaţi. Are 24 de ani şi spune că a părăsit locul tragediei înainte ca Alexandru să fie ucis. Alte patru persoane sunt căutate în continuare de către poliţiştii care au tras primele concluzii. Tragedia ar fi avut loc după un conflict spontan între familia băiatului şi o bandă care terorizează un oraş din sudul Romei.

Moartea lui Alexandru Ivan a avut loc la trei dimineaţa, în Monte Compatri, o mică localitate de la periferia Romei. Adolescentul se afla împreună cu tatăl vitreg şi alte trei persoane într-o parcare atunci când mai multe focuri de armă au fost trase spre ei. Lovit în abdomen şi picior, băiatul de 14 ani a murit pe loc. Conflictul a început însă aproape de miezul nopţii, într-un bar din apropiere. Tatăl vitreg al băiatului s-a luat la bătaie cu un bărbat.

Ucis chiar sub ochii bunicului

Ionuț, unchiul lui Alex: S-au certat pentru o prostie, la bar. Din cauza unei priviri. Şi acela i-a spus: Ce te uiţi? Erau puţin băuţi amândoi şi aşa a început discuţia.

Ambii au chemat întări, iar cele două tabere au decis să rezolve situaţia în parcarea unei staţii de metrou de la marginea Romei.

Ionuț, unchiul lui Alex: A fost o capcană. Au trecut cu maşinile şi au început să tragă. Nu au avut nicio ţintă. Au vrut să îi sperie. Mai întâi au tras în aer, apoi au tras spre ei.

Bunicul copilului spune că totul s-a întâmplat într-o clipă.

Bunicul lui Alex: S-a smuls de lângă mine, a deschis uşa maşinii şi a fugit. După ce am auzit cele două focuri de armă, am coborât din maşină, am venit încet şi l-am găsit întins pe jos.

Carabinierii au declanşat imediat o anchetă. Au fost ajutaţi de imaginile camerelor de supraveghere şi de declaraţiile martorilor.

Cornelia Crîșmaru, corespondent Observator: Unul dintre cei cinci suspecţi s-a predat singur la poliţie aseară. Are 24 de ani, născut într-o comunitate nomadă de lângă Roma. A venit la secţia de poliţie însoţit de avocaţi şi spune că singura lui implicare este că a stabilit locul de întâlnire, însă a plecat înainte ca Alexandru să fie ucis.

Alex Ivan împlinise 14 ani în urmă cu două săptămâni. Născut şi crescut în Italia, el locuia împreună cu mama, tatăl vitreg şi cei doi fraţi mai mici într-o localitate de 11 mii de oameni. Era pasionat de istorie, de fotbal şi de box. Colegii de şcoală s-au adunat la locul tragediei.

Colegi: Am 2-3 ani de când îl cunosc. Era un copil foarte liniştit, nu era rău. Era copilul cel mai cuminte care putea să fie pe lume.

- Era o persoană bună, dar cu timpul s-a schimbat din cauza unor prieteni care erau foarte diferiţi de el. A frecventat persoane greşite. A fost prins în mijlocul unor lucruri cu care nu avea nimic de-a face.

Rudele din România şi din Italia s-au strâns acasă la Alex. În localitatea valea Seacă din Satu Mare, de unde este originar tatăl copilului, vestea i-a lăsat pe oameni fără cuvinte. Alex venise în România chiar la finalul anului trecut.

Mătuşa lui Alex: Am aflat de pe internet. Am vorbit cu ei ultima dată după Anul Nou, am vorbit cu mama lui. Pe băiat l-am văzut înainte de Crăciun.

Tatăl biologic al adolescentului, care locuieşte la Florenţa, îi cere socoteală partenerului fostei sale soţii.

Eduard Ivan, tatăl lui Alex: Aveam încredere , altfel îmi luam copiii cu mine. Ce făcea aici, la 3 noaptea?

Localnicii din Monte Compatri se plâng că în localitatea lor traficanţii de droguri fac legea.

Localnică: Au loc scandaluri zilnice între bandele de români, moldoveni, albanezi. S-a transformat în Vestul Sălbatic. Ne e teamă să ieşim seara din casă.

Cornelia Crîșmaru, corespondent Observator: Zona unde a avut loc crima este una rău famată, au loc frecvent răufieli între bande rivale. Anul trecut, în septembrie, tot aici a murit un adolescent de 13 ani, de origine marocană. El a fost calcat cu maşina de un traficat de droguri de origine română.

În urma tragediei, primarul orăşelului a cerut o şedinţă de urgenţă cu prefectul Romei pentru a discuta despre siguranţa localnicilor.

