FT: Europenii iau în calcul negocieri directe cu Putin. Cele două variante de pace discutate

Volodimir Zelenski a ajuns azi în Norvegia pentru discuții cu aliații europeni din UE şi NATO despre încheierea războiului din Ucraina. La întâlniri vor participa și emisarii lui Donald Trump. Steve Witkoff va zbura apoi la Moscova, dezvăluie Reuters. Pe de altă parte, Financial Times scrie că liderii europeni ar putea discuta în curând direct cu Vladimir Putin și ar putea pune pe masă două variante pentru încheierea conflictului care se apropie de intrarea în al cincilea an.

La întâlnirile de la Oslo vor participa președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și premierul norvegian Jonas Gahr Store, reprezentanții grupului E4, format din Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia, precum şi oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO.

Zelenski va discuta la Oslo cu Steve Witkoff și partenerii europeni

Întâlnirile, găzduite de premierul norvegian Jonas Gahr Stor și de președintele finlandez Alexander Stubb, au ca scop elaborarea unor propuneri de pace privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și condițiile unei păci durabile.

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Zelenski a ajuns la Oslo însoțit de oficiali de rang înalt, printre care șeful administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, și șeful serviciilor de informații, Rustem Umerov. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, care urma să ia parte la discuții, s-a îmbolnăvit și nu mai face deplasarea. Va participa doar online. Potrivit Axios, Kushner are gripă.

După întâlnire, Witkoff va pleca în Rusia pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin. Vor discuta atât despre planurile de pace în Ucraina, cât și despre eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard, încarcerat în Rusia din 2022.

Întâlnirile vin într-o perioadă de tensiuni tot mai mari dintre Washington și Kiev. Ucraina acuză administrația americană că a redus viteza sateliților militari Starshield, deținuți de SpaceX, a pus frână la schimbul de informații și a întârziat livrarea rachetelor Patriot, plătite deja de alte țări.

"Toate acestea sugerează că a fost luată o anumită decizie politică de a încetini sprijinul pentru noi", a declarat Zelenski. De cealaltă parte, oficialii americani au negat acuzațiile Ucrainei.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a autorizat încă livrarea celui mai recent pachet de armament achiziționat de aliații NATO în cadrul programului PURL, a transmis o sursă pentru Reuters. Aceasta nu a putut confirma dacă pachetul include rachete Patriot.

Trump l-a acuzat pe Zelenski că refuză să poarte negocieri de pace cu Rusia și a spus că poate a venit momentul ca liderul ucrainean "să găsească pe altcineva care să negocieze". Zelenski a spus în repetate rânduri că este pregătit pentru negocieri.

Ucraina folosește sateliții Starshield pentru comunicațiile pe câmpul de luptă, dar și pentru operațiunile de atac cu drone. Contractul pentru Starshield cu SpaceX este semnat de Pentagon, care permite Ucrainei să utilizeze sistemul.

Oficialii ucraineni au declarat că reducerea vitezei sateliților Starshield a provocat indirect moartea unor civili, deoarece armata nu a putut intercepta atacurile rusești. Reuters a relatat săptămâna trecută că ordinul de restricționare a Starshield a venit de la Casa Albă.

Elon Musk, șeful SpaceX, a declarat săptămâna trecută că restricțiile ar putea fi decise doar de armata americană sau de președintele SUA, deoarece sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american.

Europenii iau în calcul negocieri directe cu Putin

Europa și Zelenski încep să abandoneze strategia prin care încercau să-l atragă de partea lor pe Donald Trump prin diplomație, laude și concesii, dezvăluie Gideon Rachman, principalul comentator de politică externă de la Financial Times. Potrivit unei opinii semnate de acesta, europenii iau în calcul negocieri directe cu Vladimir Putin şi nu mai vor ca doar americanii să conducă procesul diplomatic.

Jurnalistul britanic susține că Zelenski își schimbă atitudinea față de Trump. Dacă liderii europeni încercau anul trecut să-l facă să fie cât mai conciliant cu Trump, pentru a nu pierde sprijinul american, acum situația este diferită. Zelenski critică tot mai deschis administrația americană și îl acuză mai mult sau mai puțin voalat pe Trump că are simpatii față de liderii autoritari.

Schimbarea ar putea avea și un calcul politic. Liderul ucrainean ar încerca să se adreseze direct opiniei publice americane, nu doar președintelui SUA. Jurnalistul britanic susține că în capitalele europene se formează consensul că nu mai este acceptabil ca doar americanii să discute cu Putin. Există deja canale de comunicare cu Rusia și în curând ar putea avea loc chiar o convorbire între lideri europeni și președintele rus.

Jurnalistul mai spune că europenii sunt tot mai nemulțumiți de cum abordează Trump procesul de pace și se tem că politica Washingtonului este influențată mai mult de interese comerciale în relația cu Rusia.

Cele două variante de pace pe care europenii le-ar putea prezenta lui Putin

Jurnalistul de la FT descrie două posibile scenarii care ar putea fi puse pe masa negocierilor. În prima variantă, Ucraina pierde definitiv perspectiva aderării la NATO, iar războiul este înghețat pe actuala linie a frontului. Asta înseamnă că Rusia păstrează controlul asupra teritoriilor pe care le ocupă, iar Ucraina primește garanția că nu va fi nevoită să cedeze și alte teritorii, dacă renunță, în schimb, la pretenția de a mai adera vreodată la NATO.

În varianta a doua, Ucraina cedează restul Donbasului, dar intră în NATO. Adică Kievul acceptă să renunțe la teritoriile din Donbas pe care Rusia încă nu le controlează, însă pentru asta primește posibilitatea de a adera la Alianța Nord-Atlantică.

O parte a societății ucrainene ar considera ambele variante drept o trădare, dar Zelenski ar putea încerca să obțină acceptarea lor, mizând pe dorința populației de a pune capăt războiului. De cealaltă parte, europenii nu sunt așa convinși că Putin ar accepta vreuna dintre variante.