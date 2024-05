Vezi și

UPDATE: Potrivit Il Messaggero, cei trei tineri ar avea naționalitate română. Una dintre tinere are 20 de ani și este fiica unor români stabiliți în Campoformido (Udine). Cealaltă fată are 23 de ani și a venit acum trei zile din România pentru a-și vizita părinții care lucrează în Udine, urmând să se întoarcă înapoi în țară. Tânărul are 25 de ani, șoferul autoturismului BMW, ar locui în Austria, deși este domiciliat în Udine.

Trei tineri români au fost luați de apele râului Natisone. Operațiune uriașă de salvare în Italia

Imagini dramatice filmate în Italia, în apropiere de Udine. Trei tineri au fost surprinși în timp ce se țineau în brațe, în mijlocul râului Natisone, în speranța că vor rezista șuvoaielor. Potrivit publicației Messaggero, cei trei, două femei și un bărbat, ajunseseră în zona localității Premariacco cu un BMW ce avea numere de înmatriculare românești. Zeci de pompieri și scafandri îi caută acum în zona lovită de inundații.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Căutările s-au extins și la confluența râurilor Natisone și Torre. Din primele informații, cei trei au fost luați de ape la scurt timp după ce au alertat serviciile de urgență. Îngrijorător este că salvatorii italieni au pierdut contactul cu cei trei tineri, iar temerile sunt că ar fi putut fi înghițiți de ape. Forțele care participă la intervenție verifică inclusiv imaginile de la stația hidroelectrică din Manzano, în speranța că le vor da de urmă. La acțiune participă și Serviciul de Protecție Civilă.

Primarul din Premariacco, Michele De Sabata, a decarat că mașina cu care cei trei tineri au ajuns în zona râului Natisone are numere de înmatriculare românești. Două elicoptere au fost trimise pe urma lor, precum și scafandri și pompieri. Intervenția este extrem de dificilă, pentru că nivelul apei crește constant, după ploile din ultimele ore.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Evazioniştii prinşi de ANAF ar putea plăti impozite de până la 70%. Vi se pare o măsură eficientă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰