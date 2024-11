Guvernul nu mai are fonduri pentru pensiile mărite! Cabinetul Ciolacu a apelat la un artificiu ca să nu lase fără bani de Crăciun cinci milioane de seniori. Bugetul a fost suplimentat cu aproape aproape două miliarde de lei. Ministerul Muncii nu are suficienţi bani să plătească pensiile în decembrie, aşa că Guvernul a pregătit o hotărâre prin care aprobă scoaterea din Fondul de Rezervă a unei sume uriaşe: un miliard 600 de milioane de lei. Majorările costă statul 10 miliarde de lei doar anul acesta.

"Au subestimat cresterea cheltuielilor cu pensiile, urmarea majorarilor de la 1 septembrie. Probabil ca suma e mai mare si de aici a aparut problema finantarii din fondul de rezerva nefind prinsa in rectificarea bugetara", a declarat Gabriel Biriș, expert fiscal. Ministrul Muncii şi cel de Finanţe susţin că banii au fost prevăzuţi în buget, dar au apărut cheltuieli neprevăzute. "Noi, Ministerul Muncii am avut banii in buget, la acel moment Ministerul Finanţelor a dispus o rectificare negativa de 2,45 miliarde", a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii.

"Sunt plățile compensatorii la energie care au fost necesare în perioada aceasta de timp. Sunt încă facturi care nu au parcurs întreg procesul de avizare", a declarat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor. După suplimentarea cu un miliard 600.000 de lei, bugetul pentru pensii se apropie anul acesta de 137 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor estimează anul viitor cheltuieli de 156 de miliarde fără indexarea cu rata inflaţiei. "De unde o sa le platim Dumnezeu cu mila eu nu-mi dau seama, mai ales in contextul in care noi trebuie sa scadem deficitul si vad masuri care cresc deficitul. Nu vor fi bani ii vor imprumuta", a declarat Gabriel Biriș, expert fiscal. Statul se va împrumuta într-un ritm record în următorii ani, estimează economiştii. Datoria publică va depăși 60% din PIB între 2027 și 2031.

Vezi și

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Dacă aţi putea alege din nou, aţi opta pentru acelaşi loc de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰