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Incendiu major la cea mai mare bază militară din Canada: 7 morţi şi zeci de răniţi. Cum s-a produs incidentul

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.10.2026, 13:10 | Modificat la 18.10.2026, 13:12

Un incendiu major a izbucnit sâmbătă la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Presa locală a anunțat că cel puțin șapte persoane au murit și zeci au fost rănite, citând surse militare anonime, potrivit Al Jazeera.

Update:

Postul de televiziune canadian Global News a anunțat că cel puțin șapte persoane au fost ucise și zeci au fost rănite, citând surse militare anonime, potrivit Al Jazeera.

Global News a relatat că o conductă de gaz ar fi fost lovită în timpul unui antrenament cu foc real, provocând o explozie care a declanșat incendiul.

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Știre inițială:

Un incendiu major a izbucnit sâmbătă la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Oficialii nu au transmis un număr exact al victimelor, dar flăcările au ucis mai multe persoane.

Incendiul a izbucnit la baza din Wainwright, un oraș din estul provinciei canadiene Alberta, potrivit oficialilor.

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Flăcările „s-au răspândit rapid din cauza vânturilor puternice”, a precizat districtul municipal într-o postare pe Facebook sâmbătă seara, conform CNN.

Ministrul Apărării, David McGuinty, a declarat într-o declarație video „că au existat atât decese, cât și răniți în urma unui incident de pe bază”.

Oficialul nu a oferit detalii despre numărul de victime sau despre ce a cauzat incendiul inițial, dar a numit-o o „situație activă și delicată”.

El a precizat că pompierii încă se luptă cu flăcările, iar că o anchetă va fi lansată în curând.

Baza de Bază Navală Wainwright, situată la aproximativ 210 kilometri sud-est de capitala provinciei Edmonton, este una dintre cele mai aglomerate baze ale armatei din țară.

Aceasta găzduiește Centrul Canadian de Antrenament pentru Manevră și Centrul de Antrenament al Diviziei a 3-a Canadiene. De asemenea, este un teren de antrenament pentru unitățile forțelor de teren ale armatei cu baza în Edmonton, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul Mark Carney a confirmat că incendiul a fost provocat de „un incident grav”, fără a oferi însă detalii.

Mihai Iorga
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