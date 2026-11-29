Să îți vezi casa în flăcări, să îți știi copilul înăuntru și să nu îl poți salva. Este cel mai negru coșmar al oricărui părinte şi realitatea cruntă care s-a abătut asupra unei familii din Gorj. Sebi, un băiețel de numai trei ani, a pierit în incendiul care a mistuit casa familiei sale. Se juca de unul singur, părinții erau la doar câțiva pași de el, într-o încăpere alăturată când a izbucnit focul. Strigătele și disperarea familiei au fost în zadar - flăcările au fost mai rapide decât orice încercare de salvare.

Există o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască vreodată: neputința absolută din clipa în care realizezi că nu îți poți salva propriul copil. Aseară, puţin după ora 19, acest coşmar s-a abătut asupra unei tinere familii din satul Ungureni, o suburbie a oraşului Tismana.

Sebi se juca liniștit în încăperea încălzită de-o sobă. În camera alăturată, părinții lui stăteau de vorbă cu bunicul copilului. Când adulţii au simţit mirosul de fum, era deja prea târziu. Flăcările pornite, cred părinţii, de la un scurtcircuit la un prelungitor, înghiţiseră deja un fotoliu din burete şi o perdea. În câteva clipe au cuprins întreaga cameră şi au format un zid de nepătruns.

Strigătele disperate ale părinților i-au alertat pe vecini. Oamenii au încercat zadarnic să ajute. Trei maşini de pompieri au sosit la intervenţie, focul a fost în cele din urmă stins, dar pentru Sebi nu s-a mai putut face nimic.

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"Aici a rămas uşa blocată, a venit tata de a spart-o, a intrat, au venit pompierii, dar a fost prea târziu. Aici era cortul lui cu jucării, aici la colţar jos era plin de maşinuţe. Doar biblia a rămas nearsă", a povestit Narcis Petre Remetea, primarul oraşului Tismana.

"A venit necazul ăsta. Era voios copilul, venea pe la mine prin grădină. Copilul venea de multe ori și îi mai luam dulciuri", a spus o vecină.

"Sebi își dorea acum de sărbători să îi zugrăvească camera în culoarea albastră", a declarat primarul oraşului.

În urma flăcărilor au rămas doar ziduri arse, o familie îngenuncheată de durere și o întrebare la care anchetatorii trebuie să răspundă: Putea fi evitată această tragedie?