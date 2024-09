Indignare în Ungaria. Un consilier al lui Orban a sugerat că era mai bine dacă ungurii nu s-ar fi revoltat împotriva sovieticilor în 1956

Război în Ucraina. Directorul politic al lui Viktor Orban, Balazs Orban (între cei doi nu există legătură de rudenie) a declarat într-un interviu acordat site-ului Mandiner în această săptămână că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acţionat iresponsabil alegând să se opună invaziei ruse în februarie 2022 şi provocând un război care a dus la numeroase decese.

"Având în vedere anul 1956, probabil că nu am fi făcut ceea ce a făcut preşedintele Zelenski acum 2 ani şi jumătate, pentru că este iresponsabil, pentru că putem vedea că şi-a condus ţara într-un război defensiv, s-au pierdut multe vieţi şi teritorii", a declarat consilierul. "Permiteţi-mi să spun din nou, este dreptul lor şi o decizie suverană, (...) dar dacă ne-ar fi întrebat, nu am fi recomandat acest lucru, pe baza a ceea ce s-a întâmplat în 1956", a adăugat el.

Declaraţia, taxată şi de Orban

Viktor Orban, un naţionalist care a devenit celebru în 1989 cerând retragerea trupelor sovietice din Ungaria, a declarat că declaraţiile "ambigue" ale consilierului său au fost o greşeală, în timp ce liderul opoziţiei din Ungaria le-a condamnat şi le-a asimilat unei declaraţii de "trădare".

Revolta antisovietică din Ungaria din 1956 a fost zdrobită brutal de Armata Roşie. Comemorarea revoltei, la 23 octombrie, este o zi naţională importantă pentru maghiari. Vorbind vineri la postul naţional de radio, prim-ministrul a declarat că este important să se vorbească "foarte atent şi clar" pe teme atât de sensibile.

"Acum, directorul meu politic a făcut o declaraţie ambiguă care este o greşeală, deoarece comunitatea noastră se bazează pe revoluţia din 1956, a crescut din ea", a declarat Viktor Orban, care a făcut din suveranitatea naţională o piatră de temelie a guvernării sale. La fel ca în trecut, Ungaria "se va apăra întotdeauna", a adăugat el.

Indignare uriaşă în Ungaria

Orban a supărat aliaţii NATO ai Ungariei prin menţinerea unor legături economice puternice cu liderul rus Vladimir Putin, chiar şi după invadarea Ucraina. Ungaria lui Orban a refuzat, de asemenea, să trimită arme Ucrainei. Într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, consilierul a declarat că declaraţiile sale au fost "interpretate greşit în mod deliberat", adăugând că "eroii din 1956 sunt eroi naţionali şi memoria lor este sacră".

Cu toate acestea, comentariile sale au provocat o indignare uriaşă în rândul opoziţiei şi în mass-media, liderul opoziţiei maghiare, Peter Magyar, declarând într-o postare pe Facebook că Balazs Orban "nu are ce căuta în viaţa publică după comentariile sale scandaloase şi trădătoare". Magyar a mai afirmat că asistentul "a umilit memoria a mii de luptători maghiari pentru libertate".

