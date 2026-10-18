O adolescentă de 17 ani din Mexic a creat un dispozitiv experimental care poate stinge flăcările cu ajutorul undelor sonore, fără să folosească apă sau spumă. Invenția, numită Vortex Tech, a ajuns la un târg internațional de știință din Indonezia, desfășurat în perioada 14 - 16 octombrie, scrie El Pais .

Invenția neașteptată a unei tinere de doar 17 ani: extinctorul care stinge flăcările cu sunetul. VIDEO - Sursa: www.elpais.com

Karime Venegas Hernandez, din orașul Altamira, statul Tamaulipas, a dezvoltat prototipul după ce a urmărit un videoclip al agenției americane DARPA, în care un tun acustic de mari dimensiuni era folosit pentru a stinge o flacără cu ajutorul sunetului.

Adolescenta a dezvoltat prototipul după ce a urmărit un videoclip al agenției americane DARPA

Ideea a determinat-o să experimenteze și să găsească o variantă proprie a tehnologiei. După aproximativ un an de muncă și realizarea a cinci prototipuri, adolescenta a reușit să construiască un dispozitiv capabil să stingă flăcări de mici dimensiuni.

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Cum funcționează extinctorul care folosește sunetul

Prototipul Vortex Tech utilizează unde sonore de frecvență joasă pentru a perturba arderea. Dispozitivul generează vibrații care pun aerul în mișcare, afectând condițiile de care are nevoie flacăra pentru a se menține.

Construcția include o baterie de 12 volți, un generator de frecvență, un difuzor și un amplificator. Pentru a direcționa undele sonore, Karime a folosit și o găleată modificată, care funcționează asemenea unui tun.

Prin emiterea sunetului, dispozitivul creează mișcări ale aerului care pot deplasa oxigenul din apropierea flăcării și pot întrerupe procesul de ardere. Metoda a fost testată pe focare mici, iar prototipul se află încă într-un stadiu experimental.

Extinctorul include o baterie de 12 volți, un generator de frecvență, un difuzor și un amplificator

Dezvoltarea dispozitivului a presupus mai multe încercări și modificări. Karime a beneficiat de ajutorul și sfaturile unchiului său, Jose Arturo Hernandez Munoz, pe parcursul realizării celor cinci prototipuri.

Participarea la târgul internațional din Indonezia a reprezentat o oportunitate de a-și prezenta proiectul în fața unui public internațional. Cu toate acestea, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, invenția nu a atras până acum un interes semnificativ din partea instituțiilor publice sau a companiilor private, dincolo de sprijinul pentru participarea la evenimente științifice.

Deși rezultatul este promițător, Vortex Tech nu este, în acest moment, un înlocuitor demonstrat pentru extinctoarele convenționale. Prototipul a fost conceput pentru stingerea flăcărilor de mici dimensiuni, iar eficiența și siguranța sa în situații reale de incendiu ar necesita testări suplimentare.