Atac armat într-un liceu din Kragujevac, în centrul Serbiei. Doi angajaţi ai instituţiei de învăţământ au fost răniţi, după ce un elev în vârstă de 17 ani a deschis focul. Adolescentul a fost arestat, iar poliţiştii încearcă să stabilească motivul atacului. Incidentul readuce în atenţie tragedia din mai 2023, de la o şcoală din Belgrad, unde un adolescent de 13 ani a ucis nouă elevi şi un agent de pază.

Poliţia a declarat că l-a imobilizat şi l-a arestat pe agresor, acesta fiind "suspectat că a folosit o puşcă în holul şcolii", relatează AFP, citat de Agerpres.

"Două persoane au fost rănite, una cel mai probabil de gloanţe, iar cealaltă de cioburi de sticlă", a declarat poliţia, adăugând că niciun elev nu a fost rănit.

Motivul atacului rămâne neclar, în timp ce forţele de ordine încearcă să stabilească circumstanţele producerii incidentului.

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Atacurile armate în şcoli sunt rare în Serbia, însă ţara balcanică a fost profund afectată de un incident violent produs pe 3 mai 2023, când un elev în vârstă de 13 ani a ucis alţi nouă elevi şi un agent de securitate la o şcoală primara din Belgrad.

Băiatul a fost internat într-un centru psihiatric pentru că era prea tânăr pentru a fi urmărit penal.

Tatăl său a fost condamnat la 14 ani şi şase luni de închisoare, în timp ce mama sa a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare în decembrie 2024. Cu toate acestea, în noiembrie 2025, Curtea de Apel din Belgrad a anulat aceste condamnări şi a ordonat un nou proces.