Jocelyn Wildenstein, supranumită "Catwoman" pentru operațiile estetice extreme, a murit. Controversele legate de vârsta ei

Wildenstein, care uneori îşi scria numele "Jocelyne", a fost un subiect de bază al tabloidelor new-yorkeze pentru o mare parte din viaţa ei de adult, datorită vieţii sale amoroase tumultoase, schimbărilor drastice de înfăţişare şi plăţii substanţiale pe care a primit-o în urma divorţului de un important om din lumea artei (deşi în cele din urmă a susţinut că a dat faliment, după ce şi-a epuizat miliardele).

"Catwoman", femeia celebră pentru operațiile estetice extreme, a murit

Wildenstein a minimalizat adesea amploarea operaţiilor sale estetice, susţinând că "ochii de pisică" pentru care era atât de faimoasă erau o trăsătură de familie sau că diferite coafuri i-au schimbat aspectul.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă te simţi bine cu imperfecţiunile tale, cu îmbătrânirea ta, atunci nu ar trebui să faci nimic", i-ar fi spus ea fotografului Zed Nelson în 2006. "Altfel, totul este să alegi doctorul potrivit".

Unele surse indică faptul că avea 84 de ani şi că s-a născut în aceeaşi zi şi în acelaşi an cu fostul ei soţ, Alec Wildenstein, la 5 august 1940. Într-un interviu acordat lui Jordan Deluxe în noiembrie 2024, ea a declarat: "Am 79 de ani, tocmai am împlinit 79 de ani, în 7 septembrie. Cred că (pe internet) au pus data soţului meu, 5 august".

Urmărită de 1,1 milioane de persoane pe Instagram, Jocelyn Wildenstein era cunoscută pentru numeroasele operaţii estetice pe care şi le-a făcut pe faţă şi pentru legendele din jurul transformării sale fizice, unii spunând că dorea cu orice preţ să arate ca o felină sau că a cheltuit milioane pentru a obţine acest lucru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Petreceţi prima zi de Anul Nou în casă sau ieşiţi la o plimbare? Stau acasă Prefer o plimbare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰