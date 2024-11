Kai Trump, mesaj pentru Donald Trump după ce a anunțat că a câștigat alegerile din SUA: "Felicitări bunicule, te iubesc"

Alegeri SUA 2024. Donald Trump și-a revendicat victoria în alegerile prezidenţiale din Statele Unite, deşi mai are nevoie de câteva voturi pentru a fi desemnat oficial ca noul președinte al SUA. Kai Trump, nepoata lui, l-a felicitat pe Donald Trump pentru victorie, într-un mesaj pe platforma X.

Kai Madison Trump, nepoata lui Donlad Trump, și-a felicitat într-un mesaj emoționant pe platforma X. Adolescenta de 17 ani, care a fost activă și pe timpul campaniei electorale a lui Trump, și-a numit bunicul drept persoana "căreia îi pasă cel mai mult de americani".

Kai Madison Trump, mesaj pentru Donlad Trump

"Nimeni nu muncește mai mult și nimănui nu-i pasă mai mult de poporul american. Felicitări bunicule, te iubesc", a scris Kai Trump.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Donald Trump a anunțat că a câștigat alegerile prezidențiale din SUA. "Am obținut o victorie incredibilă", a spus el în fața propriilor suporteri din Florida, deşi mai are nevoie de câteva voturi pentru a câştiga oficial alegerile. În plus, acesta le-a făcut o promisiune alegătorilor săi: "Va fi epoca de aur a Americii!"

Discursul a fost ținut la puțin timp după ce estimările au arătat că Donald Trump s-a impus în cel puțin trei state cheie. "Țara noastră trebuie să se vindece, trebuie să apărăm frontierele și să rezolvăm toate problemele cu care se confruntă", a spus Donald Trump în prima parte a discursului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Concediu de odihnă pentru burnout. Credeţi că iniţiativa ar trebui pusă în practică mai repede? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰