Kendrick Lamar va cânta în pauza de la Super Bowl 2025. Evenimentul are loc la New Orleans, în februarie

Rapperul american Kendrick Lamar, care a strălucit în acest an cu piesa "Not Like Us", creată ca răspuns în scandalul cu rapperul canadian Drake, va cânta la Super Bowl 2025. Meciul va avea loc în New Orleans, în februarie.

Kendrick Lamar va cânta la spectacolul din pauza de la Super Bowl, în februarie, la New Orleans, au anunțat duminică Liga Națională de Fotbal, Roc Nation și Apple Music, potrivit The New York Times. Este pentru a doua oară când rapperul din Compton, California, va lua parte la eveniment, dar va fi primul ca artist principal.

Anul 2024 a fost un adevărat succes pentru american. La începutul primăverii, Lamar și Drake au făcut schimb de melodii în ceea ce unii l-au numit scandalul anului, ceea ce a dus la hitul lui Lamar "Not Like Us". "Muzica rap este încă cel mai de impact gen de până acum", a spus Lamar într-un comunicat. "Și voi fi acolo să reamintesc lumii de ce. L-au luat pe cel potrivit".

Ultima dată a cântat pe scena Super Bowl în 2022

Ultima dată a cântat pe scena Super Bowl în 2022, ca parte unui evenimentul pentru muzica hip-hop, condusă de superstarurile de pe Dr. Dre și Snoop Dogg, cărora li s-au alăturat Eminem, 50 Cent și Mary J. Blige.

"Kendrick Lamar este cu adevărat un artist și interpret unic pentru generație", a declarat Jay-Z, fondatorul Roc Nation, într-un comunicat. "Dragostea lui profundă pentru hip-hop și cultură îi formează viziunea artistică. Are o capacitate de neegalat de a defini și influența cultura la nivel global. Munca lui Kendrick transcende muzica, iar impactul lui se va simți în anii următori".

Lamar are 17 premii Grammy

Lamar, în vârstă de 37 de ani, a cunoscut un succes masiv după albumul său de debut "good kid, m.A.A.d city" în 2012. De atunci, a obţinut 17 premii Grammy şi a devenit primul muzician non-clasic şi non-jazz care a câştigat un premiu Pulitzer pentru albumul său "DAMN" din 2017. Cel mai recent album al rapperului, "Mr. Morale & The Big Steppers", a fost lansat în 2022.

El a fost prezent şi în piesa "Like That" cu Future şi Metro Boomin, o piesă care a petrecut trei săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 în acest an. De asemenea, el a are un alt hit cu piesa "Not Like Us".

Spectacolele din pauza Super Bowl sunt o tradiţie în timpul meciurilor de fotbal american la toate nivelurile de competiţie. Divertismentul din timpul Super Bowl, meciul anual de campionat al National Football League (NFL), reprezintă o legătură fundamentală cu cultura pop, care contribuie la extinderea audienţei televizate şi a interesului la nivel naţional, potrivit Associated Press.

