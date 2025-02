Cel mai aşteptat moment al serii a fost apariţia lui Donald Trump în tribunele Caesars Superdome din New Orleans. E primul preşedinte în funcţie din istorie care participă la acest spectacol mondial. A fost însoţit în tribune de fiica sa Ivanka şi de nepot. Venită să urmărească prestaţia de pe teren a iubitului său, Travis Kelce, Taylor Swift a fost huiduită de susţinătorii preşedintelui care au taxat-o că a sprijinit-o pe Kamala Harris, în lupta pentru Casa Albă.

Vedeta spectacolului din pauza meciului a fost rapperul Kendrick Lamar

Vedeta spectacolului din pauza meciului a fost rapperul Kendrick Lamar, câştigător a 22 de premii Grammy, iar atmosfera a fost întreţinută de actorul Samuel L. Jackson. Serena Williams a apărut pe scenă și a cucerit arena pe cea mai aşteptată piesă a serii, "Not Like Us". Prestaţia lui Lamar a fost, însă, aspru criticată de fani. Una dintre cântăreţele cu care a făcut echipă a fost acuzată că a făcut playback, iar un dansator a fost reţinut pe teren după ce a fluturat un steag palestinian pe care scria "Sudan" și "Gaza".

Situaţia a fost salvată rapid de Lady Gaga, care le-a oferit suporterilor un moment emoţionant. A interpretat melodia Hold My Hand, un omagiu adus victimelor atacului terorist din New Orleans. După exemplul lui Donald Trump, Jay-Z şi Bradley Cooper şi-au adus şi ei fiicele la meci, Kevin Costner şi Adam Sandler au ţinut pumnii strânşi echipelor preferate, iar Lionel Messi a fost "invitatul de aur". Deşi n-a fost printre zecile de celebrităţi în tribune, Brad Pitt a apărut pe ecrane într-un videoclip în care i-a rugat pe americani să rămână uniţi. N-a ratat nici ocazia să prezinte un teaser din noul său film - Formula 1.

Şi Tom Cruise i-a surprins pe spectatori cu un mesaj video. Toţi ochii au rămas blocaţi pe chipul actorului de 62 de ani. Fără riduri şi zero cearcăne, fanii vorbesc despre mâna unui estetician. Au fost 65.000 de spectatori pe teren. Iar organizatorii spun că numărul celor din faţa televizoarelor depăşeşte 200 de milioane.

