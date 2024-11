Kim Jong Un amenință cu "cel mai distructiv război termo-nuclear" și acuză SUA că răscolește tensiuni

Într-un discurs ţinut, joi, la o expoziţie militară la Phenian, Kim a afirmat că experienţa sa anterioară privind negocierile cu Washingtonul a subliniat doar politica sa "agresivă şi ostilă" faţă de Phenian, a arătat KCNA.

"Niciodată până acum nu s-au confruntat părţile beligerante din peninsula coreeană cu o înfruntare atât de periculoasă şi acută care ar putea escalada în cel mai distructiv război termo-nuclear", a declarat Kim, potrivit KCNA.

KIm Jong Un avertizează cu privire la un război nuclear

Articolul continuă după reclamă

"Am mers cât de departe am putut în negocierile cu Statele Unite, dar de ceea ce am devenit siguri, din rezultat, nu este dorinţa superputerii de a coexista, ci poziţia sa de putere şi politica agresivă şi ostilă faţă de noi, care nu se pot schimba niciodată", a susţinut el.

În timpul primului mandat al preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, el şi Kim au avut trei întrevederi fără precedent în Singapore, Hanoi şi la graniţa coreeană, în 2018 şi 2019.

Însă diplomaţiile lor nu au reuşit să obţină un rezultat concret din cauza diferenţelor între apelurile SUA la Coreea de Nord să renunţe la armele sale nucleare şi solicitările lui Kim privind relaxarea sancţiunilor.

Trump s-a lăudat mult timp cu legăturile sale cu Kim, iar luna trecută a declarat că cele două ţări ”ar fi purtat un război nuclear în care ar fi murit milioane de oameni”, dar el a oprit acest lucru, graţiel relaţiilor dintre ei doi. Presa de stat din Coreea de Nord nu a menţionat public, deocamdată, realegerea lui Trump.

Kim Jong Un a cerut dezvoltarea şi upgradarea armelor

În discursul său, Kim a cerut dezvoltarea şi upgradarea armelor în "unele ultra-moderne" şi a promis să continue progresele capacităţilor defensive pentru a întări poziţia strategică a ţării, a arătat KCNA. Evenimentul, intitulat Expoziţia pentru Dezvoltarea Apărării, a prezentat arme strategice şi tactice.

Cel mai recent discurs al lui Kim a venit în mijlocul criticilor internaţionale privind aprofundarea cooperării militare între Phenian şi Moscova, după ce Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de trupe în Rusia pentru a o sprijini în războiul împotriva Ucrainei.

Săptămâna trecută, Kim a cerut armatei îmbunătăţirea capacităţilor de a purta un război, acuzând Statele Unite şi pe aliaţii săi de răscolirea tensiunilor la "cea mai rea fază din istorie".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Dacă aţi putea alege din nou, aţi opta pentru acelaşi loc de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰