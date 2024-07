"Lăsați-mă să-mi iau pantofii". Prima reacţie a lui Donald Trump la câteva secunde după ce a fost împușcat

Prima reacţie a lui Donald Trump, după ce a fost împuşcat a fost “Lăsați-mă să-mi iau pantofii”, înainte de a fi scos de agenţii servicilor secrete de pe scenă. Totodată, fostul lider de la Casa Albă a ţinut să arate şi pumnul în semn de victorie şi că nimic nu îl poate doborî.

Primul mesaj după tentativa de asasinat a lui Donald Trump

La scurt timp după tentativa de asasinat, Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că a fost lovit de un glonţ care i-a străpuns partea superioară a urechii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la mitingului său dintr-un orășel din Pennsylvania.

"Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită.

Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!" - a scris Trump pe Truth Social.

