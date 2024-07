Candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, a fost împuşcat în ureche în timp ce vorbea la un miting de campanie în Butler, Pennsylvania. În timp ce se fostul lider de la Casa Albă se afla pe scenă, au fost trase mai multe focuri de armă, au declarat martorii.

La nici câteva secunde după ce s-au auzit focurile de armă, Serviciile Secrete au sărit pe scenă pentru a-l acoperi pe Trump. Republicanul s-a lăsat la pământ imediat şi, rănit la ureche şi cu sânge pe faţă, a fost ridicat de agenţi pentru a-l duce la maşină, moment în care a ridicat pumnul în aer, părând să rostească cuvintele "Luptaţi! Luptaţi! Luptaţi!" Şapca sa roşie "Make America Great Again" i-a fost zburată de pe cap. "Este bine, a fost luat imediat de pe scenă şi întreg perimetrul a fost evacuat în acest moment şi a fost declarată o scenă a crimei activă de către Serviciile Secrete" - Julie Smyth, The Associated Press.

Fostul preşedinte american a fost transportat de urgenţă la spital unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, pe Truth Social, Trump a declarat că "a simţit imediat glonţul care i-a zgâriat pielea. Am început să sângerez, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmplă".

Vezi și

ABC News relatează că suspectul care a deschis focul la mitingul lui Donald Trump a tras de opt ori și se afla pe un acoperiş, la circa 200-250 de metri. A folosit o puşcă de tip AR, foarte populară în Statele Unite, care a fost folosită în multe atacuri armate.

Atacatorul, împuşcat mortal de Serviciile Secrete

La faţa locului a ajuns şi FBI-ul, iar incidentul va fi investigat ca o tentativă de asasinat. Atacatorul a fost împuşcat mortal de Serviciile Secrete, în timp ce un alt participant la miting şi-a pierdut viaţa. Alţi doi spectatori se află în stare gravă. Poliţiştii spun că atacatorul s-a poziţionat pe un acoperiş din apropierea locului unde a fost organizat mitingul, lucru confirmat şi de martori: "Puteai să auzi când gloanţele au lovit şi era metal" / "Da, mai apoi ne-am adăpostit, era un tractor acolo şi le-am spus tuturor să se lase jos. Am încercat să-i facem să se dea înapoi, pentru că, în acel moment, nu ştiam dacă există un atacator activ".

Donald Trump a transmis condoleanţe rudelor spectatorului care a murit şi i-a asigurat pe susţinătorii săi că el se află în afara oricărui pericol: "Am fost împuşcat cu un glonţ care mi-a găurit partea superioară a urechii drepte. Am ştiut imediat că ceva nu este în regulă şi am auzit un sunet ca un vâjâit, împuşcături şi am simţit imediat cum glonţul a trecut prin piele. A curs mult sânge şi mi-am dat seama ce se întâmpla".

Joe Biden: Nu trebuie să permitem să se întâmple asta. Nu putem fi aşa. Nu putem accepta asta

La aproape o oră după atac a apărut şi reacţia lui Joe Biden. Adversarul lui Trump a scris că se roagă pentru el şi că nu ar trebui să existe astfel de violenţe în Statele Unite.

Mai apoi, el a ieşit în faţa camerelor pentru a condamna incidentul. "Se pare că se simte bine. Plănuiesc să vorbesc cu el în puţin timp, sper. Este unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această ţară. Nu trebuie să permitem să se întâmple asta. Nu putem fi aşa. Nu putem accepta asta" - Joe Biden, preşedintele Statelor Unite.

Mai multe nume din lumea politică americană şi-au exprimat nemulţumirea faţă de ce s-a întâmplat şi spun că asemenea incidente sunt inadmisibile. Printre ei se află şi Barack Obama care a scris că nu trebuie să existe loc pentru violenţă politică în democraţie.

Evenimentul din Pennsylvania a fost ultimul miting al lui Donald Trump înainte de Convenţia republicană unde urmează să fie nominalizat oficial drept candidat al Partidului Republican în faţa preşedintelui democrat în exerciţiu, Joe Biden, la alegerile din noiembrie.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Este cod roșu de caniculă în mare parte din ţară. Cum vă feriţi de căldura sufocantă? Evit expunerea la soare Mă hidratez Păstrez locuința răcoroasă Port îmbrăcăminte lejeră

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰