Macron vede progrese substanțiale cu privire la Ucraina, după întâlnirea cu Trump: Pacea nu poate însemna capitularea Kievului

Există discuții concrete cu privire la un plan de acțiune pentru a obține o pace durabilă în care Ucraina va fi implicată, a declarat Macron după întâlnirea sa la Casa Albă. "Cred că astăzi a fost un punct de cotitură în discuțiile noastre. Vă împărtășim dorința de a face pace", i-a spus liderul francez lui Trump, dar a adăugat: "Pacea nu poate însemna capitularea Ucrainei".

Liderul francez a declarat că au avut loc și discuții privind garanțiile de securitate atât din partea europenilor, cât și a Statelor Unite. Macron a insistat asupra unei păci durabile și a subliniat că o încetare a focului fără garanții de securitate nu va rezista.

Franța a discutat deja cu Marea Britanie problema trimiterii de trupe de menținere a păcii ca parte a garanțiilor de securitate. "Suntem, de asemenea, conștienți că europenii trebuie să facă mai mult pentru securitatea în Europa, pentru apărarea în Europa și pentru o distribuție mai echitabilă a poverii securității", a declarat Macron.

Trump crede că este posibilă o încetare a focului înainte de a se ajunge la o pace durabilă. "Mi-ar plăcea să ajungem direct la un acord, dar încetarea focului se va întâmpla întotdeauna un pic mai repede", a declarat el în conferința de presă comună cu Macron. Fiecare zi în care luptele ar putea fi oprite mai repede ar salva sute, uneori mii de vieți, a spus Trump. "Așa că vrem să vedem dacă putem face asta foarte repede". El a repetat declarația conform căreia crede că și partea rusă intenționează să pună capăt luptelor.

Președintele rus, Vladimir Putin, ar fi de acord cu forțe europene de menținere a păcii pentru a asigura o posibilă încetare a focului în Ucraina, a afirmat președintele american. Întrebat: "Îl veți convinge pe Vladimir Putin să accepte trupe europene ca forțe de menținere a păcii?" Trump a răspuns: Da, va accepta.

Liderul de la Casa Albă a spus că dorește să se întâlnească cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, pentru a discuta despre accesul SUA la resursele ucrainene de materii prime, afirmând că cele două țări sunt foarte aproape de un acord.

Tensiuni SUA - Ucraina

SUA și Ucraina se ceartă de săptămâni întregi în legătură cu acest acord. Zelenski a refuzat inițial să-l semneze, afirmând că este nefavorabil pentru Ucraina. În plus, acesta nu conținea nicio garanție de securitate pentru țara sa, a declarat Zelenski, care încă luptă împotriva atacurilor rusești în războiul lansat de Moscova în 2022. Ucraina a cerut în mod explicit astfel de garanții, deși rămâne de văzut dacă o propunere revizuită le va conține.

Potrivit televiziunii publice ucrainene, Kievul a trimis deja Washingtonului o versiune finală a acordului-cadru privind accesul la zăcămintele ucrainene. Exploatarea acestora este considerată a fi atât importantă din punct de vedere strategic, cât și profitabilă din punct de vedere economic.

Dar analiștii spun că Ucraina va avea probabil nevoie de pământuri rare și de alte materii prime pentru propria reconstrucție, chiar dacă acest lucru înseamnă utilizarea resurselor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

La rândul său, Vladimir Putin a propus explorarea în comun cu SUA a zăcămintelor de pământuri rare, inclusiv a celor din părțile Ucrainei ocupate de Rusia. Rusia este pregătită să lucreze cu partenerii săi, inclusiv cu SUA, în această chestiune, a declarat Putin într-un interviu pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că Rusia deține unele dintre cele mai mari zăcăminte din lume în nordul îndepărtat al țării, precum și în Caucaz, Siberia, Orientul Îndepărtat și teritoriile ocupate ilegal în Ucraina, pe care le-a denumit 'noi teritorii'. Președintele rus a discutat anterior despre dezvoltarea exploatării materiilor prime cu miniștri și alți reprezentanți ai statului în cadrul unei videoconferințe.

Întâlnirea lui Macron cu Trump are loc la câteva zile după ce președintele francez a organizat o conferință cu liderii a 19 țări europene și Canada pentru a consolida coordonarea privind Ucraina. Aceasta a urmat unui summit de criză găzduit de Macron la Paris cu privire la o potențială forță de menținere a păcii pe teren în Ucraina.

Discuțiile au loc în timp ce Europa se confruntă cu o problemă crucială: cum să răspundă la schimbarea radicală a politicii Statelor Unite în Ucraina sub conducerea lui Trump. Washingtonul încearcă să îi împingă pe Zelenski și Putin spre negocieri, transferând în același timp Europei responsabilitatea pentru asigurarea unui acord de pace.

Macron, primire rece la Casa Albă

Emmanuel Macron a avut parte de o primire rece la Casa Albă. Atmosfera a continuat să fie apăsătoare, mai ales când discuţia a ajuns la ajutorul oferit Ucrainei, principala temă a întâlnirii. Macron l-a întrerupt pe Trump în timpul conferinţei de presă, negând vehement afirmaţia că Statele Unite ar fi oferit mai mult sprijin Ucrainei decât Europa.

"Ca să înţelegeţi, Europa împrumută bani Ucrainei, îşi vor primi banii înapoi. Nu, de fapt, ca să fim sinceri, am plătit. Am plătit 60% din totalul efortului de război. Similar Statelor Unite prin împrumuturi, garanţii şi granturi. Avem 230 de miliarde de dolari în active îngheţate ruseşti în Europa. Dar acestea nu pot fi folosite ca garanţie pentru împrumut pentru că nu sunt activele noastre. Deci rămân îngheţate", a declarat Emmanuel Macron.

În cadrul întâlnirii s-au strecurat şi câteva momente care au mai detensionat atmosfera. Trump a făcut o glumă după ce şi-a amintit de o întâlnire anterioară cu Macron şi soţiile celor doi. "Am ieşit afară şi el a început să vorbească în franceză. Nu aveam traducător, iar el tot vorbea. Eu doar dădeam din cap: ''Da, da, da, da''. Şi Macron chiar m-a trădat, pentru că a doua zi, când am citit ziarele, mi-am zis: ''Păi stai, asta nu e ce am vobit noi''."

În timp ce Macron şi Trump discutau la Casa Albă, Vladimir Putin oferea un interviu televizat, în care a declarat că Rusia nu vede neapărat cu ochi răi implicarea europenilor în negocierile pentru pace. Totuşi, spune el. "Pentru a aborda probleme complexe, precum Ucraina, Rusia şi Statele Unite trebuie să facă primul pas. Ce legătură au europenii cu asta? Este o chestiune ce ţine de relaţiile bilaterale ruso-americane. De ce avem nevoie de ei acolo?"

