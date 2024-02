Mardi Gras, ziua în care nimeni nu doarme. Excesele şi petrecerile se ţin lanţ înainte de intrarea în postul Paştelui, în SUA

După festivalul de la Rio, acum a venit rândul unui alt carnaval faimos în lume, cel de la New Orleans. Este cunoscut in intreaga lume sub numele de Mardi Gras. Este ziua În care nimeni nu doarme: petrecerile ţin până la răsărit. Numele carnavalului simbolizează excesele de tot felul pe care americanii le fac înaintea perioadei de post şi reculegere dinaintea Paştelui.

New Orleans a devenit ieri capitala distracţiei. Carnavalul Mardi Gras este sărbătorit în oraş de mai bine de un secol. După ce festivalurile de la Rio sau Veneţia de anul acesta au atins apogeul distracţiei, Mardi Gras a promis să ducă divertismentul la un alt nivel. Şi aşa a şi fost.

Carele alegorice şi oamenii îmbrăcaţi în haine cât mai colorate au transformat străzile într-o adevărată scenă de spectacol.

Turist: Facem ceea ce facem pentru că nu există nimic asemănător în lume. Nimic nu seamănă cu Mardi Gras în Statele Unite. Nimic nu se compară cu New Orleans în Statele Unite. Nu poate fi nimic mai bun sau mai distractiv de atât.

Mardi Gras înseamna mai mult decat distracţie. Cunoscută și sub numele de "Marţea Grasă", sărbătoarea a devenit un simbol al excesului. Pentru multi petrecăreţi, Mardi Gras este ultima lor şansă de a manca cat mai multa carne. Asta pentru că aceasta zi marchează şi intrarea in postului Paştelui. Anual, zeci de mii de turiști trec pragul carnavalului, care are in spate, o istorie bogată. In Evul Mediu, in aceasta zi, oamenii isi recunoasteau pacatele pentru Pastele care urma sa vina.

