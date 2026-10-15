Marine Le Pen, lidera extremei drepte, conduce în intenţiile de vot cu peste 35%, în timp ce Jean-Luc Melenchon, reprezentantul extremei stângi, se află pe locul al doilea, cu 18%, potrivit celui mai recent sondaj.

Mai mult, într-un eventual tur doi, Le Pen ar avea un avantaj şi în faţa fostului premier Edouard Philippe. După două înfrângeri, în 2017 şi 2022, în faţa lui Emmanuel Macron, lidera extremei drepte încearcă din nou să ajungă la Palatul Elysee.

Primul tur este programat pe 18 aprilie, iar al doilea, pe 2 mai.