Seismul, care s-a simţit în cinci ţări, printre care şi Thailanda, a zgâlţâit zgârie-norii şi a provocat valuri în piscinele de pe acoperişurile lor. În Bangkok, un cuplu a trecut prin spaima vieţii - a fost la un pas să fie aruncat din bazinul aflat la peste 50 de metri înălţime. La fel de norocos, un alpinist utilitar a scăpat după ce sute de litri de apă au căzut în cascadă la mică distanţă de el.

Panica s-a instalat rapid, iar oamenii s-au grăbit să fugă din clădirile care se clătinau. Printre ei, Aurelian, un român aflat în Bangkok.

Un supravieţuitor român povesteşte iadul prin care a trecut

Vezi și

"Am văzut o floare care se balansa stânga dreapta. După care m-am uitat la lustra din faţa mea, care făcea balans la 45 de grade. În momentul ăla m-am băgat sub birou. M-am dus către scări. Pe scări, erau zeci, sute de pantofi, ale celor care se evacuaseră înainte. Eu fiind la etajul 58 am coborât pe scări cele 58 de niveluri. Cu sirene, cu multă apă care cădea pe casa scărilor", povestește Aurelian Popa, român din Thailanda.

Tot în Bangkok, sute de salvatori lucrează fără oprire de peste 24 de ore să ajungă la zeci de muncitori îngropaţi sub un bloc cu 30 de etaje, aflat în contrucţie, care s-a prăbuşit în timpul seismului cu magnitudinea de 7,7. Până acum, au fost recuperate şase cadavre, iar 26 de oameni au fost găsiţi în viaţă.

Myanmar, de unde a pornit cutremurul, este acum o ruină. Epicentrul a fost în Mandalay, oraş cu peste două milioane de locuitori. Sute de case, clădiri şi temple au fost puse la pământ.

Răniţii nu au mai avut loc în spitale. Sute de victime au fost aşezate pe tărgi sau cartoane în faţa camerei de gardă. Seismologii americani estimează că numărul morţilor ar putea ajunge la 10.000.

"Clădirile au fost transformate în moloz în doar câteva secunde. Echipele ne-au spus că au auzit țipete de sub dărâmături, dar sunetele au încetat după un timp", povestește Deepmala Mahla, director ONG umanitar.

Numărul morţilor ar putea ajunge la 10.000

Printre locurile distruse este şi Bagan, un sit UNESCO vechi de 1.800 de ani. În capitală, salvatorii au lucrat pentru a repara drumurile avariate. Serviciile de electricitate, telefon și internet sunt însă oprite în cea mai mare parte a orașului. Situaţia supravieţuitorilor se anunţă extrem de dificilă.

"Înaintea cutremurului, 19 milioane de oameni, o treime din ţară, aveau nevoie de asistenţă umanitară. 15 milioane de oameni erau afectaţi de foamete", spune Michael Dunford director agenţie ONU.

Conducerea militară a ţării a făcut apel la supravieţuitori să doneze sânge şi a cerut sprijin internaţional. Ajutoarele ajung, însă, greu. Şoselele şi aeroporturile din Myanmar au fost distruse de cutremur.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰