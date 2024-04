"Matematica lui Biden în Ucraina este greşită". Editorialul unui senator american aliat al lui Trump

Război în Ucraina . Un senator american republican susţine într-un editorial pentru ziarul The New York Times că matematica lui Joe Biden în Ucraina este greşită şi chiar dacă Congresul va aproba în cele din urmă cele 60 de miliarde de dolari asistență pentru Kiev, cursul războiului nu se va schimba. Ucraina nu poate câștiga, susţine JD Vance, senator de Ohio.

"Matematica privind Ucraina este greşită", acesta este titlul unui articol de opinie publicat vineri de senatorul republican JD Vance în The New York Times. Senatorul de Ohio, un aliat apropiat al fostului președinte Trump, se opune finanțării războiului din Ucraina, argumentând că, chiar dacă Congresul va aproba în cele din urmă asistenţa de 60 de miliarde de dolari pentru Kiev, acest lucru nu va schimba cursul unui război pe care, potrivit lui, Ucraina nu-l mai poate câștiga. El spune că ţara are nevoie de mai multe arme decât îi poate oferi SUA în acest moment, iar pe lângă acest lucru are şi o gravă lipsă de soldaţi.

Vance a respins acuzaţiile președintelui Joe Biden și ale democraților că republicanii sunt cei care o împiedică pe Ucraina să învingă Rusia pe câmpul de luptă. Marea provocarea pentru Ucraina nu este Partidul Republican, ci matematica, susţine el.

"Președintele Biden vrea ca lumea să creadă că cel mai mare obstacol cu ​​care se confruntă Ucraina sunt republicanii și lipsa noastră de angajament față de comunitatea globală. Este greşit. Marea provocare pentru Ucraina nu este Partidul Republican, ci matematica. Ucraina are nevoie de mai mulți soldați decât poate echipa, chiar și cu politici draconice de recrutare. Și are nevoie de mai mult material decât poate furniza Statele Unite. Această realitate trebuie să stea la baza oricărei politici viitoare cu privire la Ucraina, de la ajutorul suplimentar al Congresului până la cursul diplomatic stabilit de președinte", a scris el.

"Șaizeci de miliarde de dolari reprezintă o fracțiune din ceea ce este nevoie pentru a schimba soarta războiuluu în favoarea Ucrainei. Nu este doar o chestiune de dolari. Ne lipsește capacitatea de a fabrica cantitatea de arme de care Ucraina are nevoie pentru a câștiga războiul", a scris el.

Vance a devenit principalul critic din Senat la adresa pachetului de ajutor străin de 95 de miliarde de dolari, care include 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul a fost adoptat de Senat în februarie și se află acum blocat în Camera Reprezentanţilor. Joe Biden, democrații și republicanii din Senat, inclusiv liderul minorităţii republicane a Senatului, Mitch McConnel au pus o presiune tot mai mare asupra președintelui republican al Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson pentru a supune la vot proiectul în Cameră.

Mitch McConnel a spus în Senat că privarea Ucrainei de capabilitățile necesare este un "malpraxis strategic și moral". Dar Vance spune că, chiar dacă Congresul va adopta ajutorul, nu va face nicio diferență. McConnell susține totuşi că o mare parte din ajutorul militar pentru Ucraina ar fi cheltuit în Statele Unite pentru a extinde capacitatea de producție a industriei de apărare. La începutul acestui an, McConnell a susținut că pachetul de ajutor va "crește achiziția de muniții critice, rachete cu rază lungă și apărare aeriană și va investi în propria noastră capacitate industrială de apărare".

Vance a atacat şi această idee. "Susținătorii ajutorului american pentru Ucraina spun că este un avantaj pentru propria noastră economie, creând locuri de muncă în fabricile care produc arme. Dar interesele noastre de securitate națională pot, și adesea sunt, separate de interesele noastre economice. Ideea că ar trebui să prelungim un război sângeros și îngrozitor pentru că ajută companiile americane este grotescă. Putem și trebuie să ne reconstruim baza industrială fără a ne trimite produsele într-un conflict străin."

Vance susține că Biden "nu a reușit să spună clar nici măcar lucrurile de bază de care are nevoie Ucraina și cum acest ajutor va schimba realitatea de pe teren". El a spus că, deși Statele Unite și-au dublat producția de obuze de 155 mm, ea este "mai puțin de o zecime din ceea ce spune Ucraina că are nevoie".

A mai susținut că, deși Zelenski spune că Ucraina are nevoie de mii de interceptoare Patriot pentru a doborî bombe aeriene ghidate, dronele și rachetele ruseşti, SUA fabrică doar 550 de rachete Patriot pe an. "Dacă vom promova pachetul de ajutor suplimentar care este luat în considerare în prezent în Congres, am putea crește producția anuală la 650, dar este în continuare mai puțin de o treime din ceea ce necesită Ucraina", a scris el.

Numai în martie, Rusia a lansat peste 3.000 de bombe aeriene ghidate, 600 de drone și 400 de rachete în Ucraina, atrage el atenţia. "Aceste arme nu sunt necesare doar pentru Ucraina. Dacă China și-ar ţinti ochii pe Taiwan, sistemul de rachete Patriot ar fi esențial pentru apărare. Statele Unite au promis că vor trimite Taiwanului rachete Patriot în valoare de aproape 900 de milioane de dolari, dar livrarea lor a fost întârziată grav, parțial din cauza penuriei cauzate de război."

"Dacă asta sună rău, situația forței de luptă în Ucraina este și mai proastă. Rusia are aproape patru ori populația Ucrainei. Ucraina are nevoie de peste jumătate de milion de noi recruți, dar sute de mii de bărbați în vârstă de luptă au fugit deja din țară. Media de vârstă a soldatului ucrainean este de 43 de ani iar mulți soldați luptă deja de doi ani pe front, cu puține, sau fără, oportunități de a opri lupta. Armata ucraineană a recurs la înrolarea forţată a bărbaților, iar femeile au organizat proteste pentru a cere întoarcerea soților și taților după mulți ani de serviciu pe front", a scris Vance.

"Casa Albă a spus în repetate rânduri că nu poate negocia cu președintele Vladimir Putin al Rusiei. Acest lucru este absurd. Administrația Biden nu are niciun plan viabil ca ucrainenii să câștige acest război. Cu cât americanii se confruntă mai devreme cu acest adevăr, cu atât mai repara vom repara acest dezastru și vom putea intermedia pacea.", a concluzionat Vance.

