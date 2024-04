Planul ucrainenilor de a distruge Podul lui Putin. Rusia şi-a făcut un Plan B dacă rămâne fără el

Război în Ucraina . Oficialii ucraineni au declarat că vor distruge podul lui Putin din Crimeea până la jumătatea lunii iulie. Au la dispoziţie aproximativ 100 de zile pentru a reuși aproape imposibilul, scrie The Sun care a publicat şi planul de atac, potrivit unui expert militar britanic.

La începutul lunii aprilie, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a semnalat că plănuiește o a treia încercare de a doborî podul Kerci, după două încercări eşuate de a arunca în aer structura de aproape 20 de km lungime, care leagă Rusia de peninsula Crimeea, ocupată de ruşi din 2014.

Ucraina plănuieşte un al treilea atac să distrugă podul Kerci din Crimeea

Agenția ucraineană de spionaj susţine că distrugerea podului este "inevitabilă". Pentru Kiev, podul este un simbol al anexării ilegale a peninsulei Crimeea. Distrugerea lui ar întări campania Ucrainei de eliberare a peninsulei și ar ridica moralul atât pe câmpului de luptă, unde forțele Kievului sunt împinse de ruşi, cât şi în restul ţării.

Săptămâna trecută, GUR a declarat că va distruge podul "în prima jumătate a anului 2024". Un oficial al serviciilor ucrainene a spus că Ucraina are deja "majoritatea mijloacelor pentru a îndeplini acest obiectiv" și că el face parte din planul președintelui Volodimir Zelenski de a pune capăt prezenței navale ruse în Marea Neagră.

Kievul nu are de ales, trebuie să lovească ținte din spatele liniilor inamice, a declarat oficialul pentru The Guardian adăugând că rachetele occidentale cu rază lungă de acţiune sunt esențiale pentru acest plan. Potrivit The Guardian nu este clar care ar fi planul de atac al ucrainenilor să distrugă podul Kerci.

Există îndoieli serioase cu privire la capacitatea GUR de a realiza o operațiune specială împotriva unei ținte atât de bine apărate. Rusia a luat măsuri ample pentru a proteja podul, întărind apărarea antiaeriană și instalând barje pentru a opri dronele navale.

Cum ar putea fi distrus podul lui Putin din Crimeea

Un expert militar britanic a declarat pentru The Sun că Ucraina poate să doboare podul lui Putin, dar are nevoie de armele potrivite. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Ucraina a confirmat pentru The Sun că "este absolut fezabil". "Este doar un pod, a fost deja avariat semnificativ de câteva ori înainte".

Bryan Clark, cercetător la Institutul Hudson și director al Centrului pentru Concepte și Tehnologie de Apărare, a explicat pentru The Sun că trebuie lovită partea superioară a podului care este puternic întărită. Mai exact calea de rulare iar pentru asta sunt necesare între 20 şi 40 de rachete cu rază lungă de acţiune şi o încărcătură explozivă de peste 220 de kg. Singurele rachete de acest tip din arsenalul Ucrainei sunt rachetele de croazieră Storm Shadow furnizate de Marea Britanie și echivalentul francez SCALP.

Rachetele Storm Shadow sunt cunoscute pentru precizia și abilitatea de a învinge sistemele de apărare aeriană ale ruşilor. Sunt suficient de puternice pentru a rupe structura podului, a spus Clark. Storm Shadow pot fi lansate de la peste 300 de km depărtare de pe avioane Mig-29 și Su-24. Dar Kievul mai are puţine aeronave capabile să conducă astfel de atacuri. "Dacă le folosesc și suferă pierderi, nu vor putea lansa viitoare atacuri cu Storm Shadow", spune expertul.

Avioanele F-16 americane trimise de aliații europeni ar trebui să sosească în următoarele două luni. Kievul poate aștepta sosirea lor înainte de a lovi podul, dar există o problemă. F-16 nu sunt încă compatibile cu rachetele Storm Shadows. Aceasta este marea problemă pe care o are acum Ucraina, a spus el. "Nepotrivirea dintre armele din arsenalul lor și aeronavele pe care le au pentru a le lansa".

După atacarea structurii superioare a podului cu rachete, şi baza acestuia trebuie lovită, mai explică expertul. Pentru daune semnificative este nevoie de 4-6 drone navale mari, de dimensiunea barjelor, încărcate cu explozibil. Dronele Sea Baby sunt proiectate să facă găuri în nave, nu pentru a doborî poduri. "Pentru a dărâma fundația unui pod, ai avea nevoie de o navă mai mare, fără pilot, cum ar fi o barjă modificată, controlată de la distanță sau o navă mică de containere", susţine expertul.

"Ucraina ar putea duce drona navă la fundația podului și să o detoneze. Pentru Rusia ar fi greu să oprească o astfel de navă mare", consideră expertul. Mai mult el a explicat că este incredibil de dificil coordonatea unui val de drone pentru a lovi podul în acelaşi timp şi a mări efectul exploziei. "O bombă uriașă la baza podului este cea mai bună cale", a spus el. Drona navală pe care autoritățile române au descoperit-o la Tuzla pe 3 aprile era o barcă de salvare de aproape 10 metri care avea la bord o jumătate de tonă de explozibil.

Podul a mai fost lovit de două ori, dar a fost reparat. În iulie 2023, un atac cu drone navale a cauzat daune mari secțiunii de drum iar în octombrie 2022, un camion cu explozibil a fost detonat pe pod, prăbuşind cel puţin două secţiuni rutiere. Atacul a fost revendicat de serviciile ucrainene.

Calea ferată a lui Putin prin Ucraina ocupată este aproape gata

Ruşii şi-au luat însă măsuri de precauţie. Experţii occidentali spun că dacă podul Kerci ar fi compromis permanent, Moscova ar fi nevoită să transporte proviziile militare prin teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, Herson și Zaporojie. Oficialii ucraineni cred şi ei că acest lucru ar afecta semnificativ capacitatea Kremlinului de a susţine trupele pe front.

Cu toate acestea, alţi experţi trag un semnal de alarmă. Rusia construiește o cale ferată de peste 700 de km din Rostov pe Don către Crimeea, alternativă la podul Kerci. În momentul în care calea ferată va fi deschisă va lega oraşul rusesc Rostov pe Don de Doneţk, Mariupol, Berdiansk, Melitopol, Simferopol şi Sevastopol. Ba chiar au fost efectuate şi primele teste de tren, astfel încât dacă podul lui Putin cade, Moscova va avea în continuare o legătură esenţială cu teritoriile ocupate din Ucraina, inclusiv Crimeea.

"Rusia construiește calea ferată de mai bine de un an pentru a se conecta la teritoriile noastre sudice ocupate temporar. Acest proces este aproape complet și ar putea reprezenta o problemă serioasă pentru noi", a declarat recent Kirilo Budanov pentru televiziunea de stat ucraineană.

"Tocmai am fost informat că calea ferată de la Rostov-pe-Don către Donețk, Mariupol și Berdiansk a fost reconstruită. Vom continua această lucrare, iar în curând trenurile vor călători până în Crimeea, iar aceasta va fi o altă rută alternativă, pe lângă podul din Crimeea" a anunţat Putin în luna martie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Sunteţi la curent cu ofertele în ceea ce priveşte titlurile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰