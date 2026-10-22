Meta va fi obligată să plătească penalități utilizatorilor din New Mexico, după ce o instanță a decis că gigantul tehnologic a oferit informații înșelătoare cu privire la scandalul Cambridge Analytica, potrivit News.ro.

Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în scandalul Cambridge Analytica. Ce a decis instanța - Profimedia

După ce a fost găsită vinovat de dezinformarea voită a utilizatorilor în legătură cu implicaţiile scandalului Cambridge Analytica, un tribunal din New Mexico a stabilit şi penalităţile pentru gigantul american.

Astfel, Meta, care la acea vreme se numea Facebook, trebuie să plătească 25 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă una dintre cele mai penalităţi date marilor companii în ultima vreme.

Meta, găsită vinovată de 43 de milioane de încălcări ale legii

Juriul a stabilit că Meta se face vinovată de 43 de milioane de încălcări individuale ale legilor locale şi trebuie să plătească 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare. Asta ar însemna 219 miliarde de dolari, în judecătorul a redus penalitatea la 25 de miliarde de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Cazul îşi are originea în celebrul scandal Cambridge Analytica, când firma de consultanţă cu acelaşi nume a extras informaţii de la milioane de conturi de Facebook pentru a crea mesaje care să-l ajute pe Donald Trump în alegerile pentru primul mandat al acestuia.

Conform motivării deciziei, penalizarea se justifică prin "numărul extraordinar de încălcări ale legii", durata şi caracterul repetat al conduitei, implicarea conducerii companiei şi alţi factori.

Ce alte penalități a primit compania

Pentru gigantul american, care încă nu a comentat decizia, amenda este una dintr-o serie care mai include o penalizare de un miliard de dolari pentru înşelarea utilizatorilor şi 17,1 miliarde de dolari (împreună cu YouTube şi TikTok) pentru punerea în pericol a copiilor.