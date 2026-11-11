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Facebook, amendat în Brazilia după ce Lula a acuzat favorizarea lui Bolsonaro. Meta invocă "probleme tehnice"

Facebook, amendat în Brazilia după ce Lula a acuzat favorizarea lui Bolsonaro. Meta invocă "probleme tehnice" Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva - Profimedia
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 2 minute
Publicat la 11.11.2026, 11:37 | Modificat la 11.11.2026, 11:37

Meta, compania care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, a fost amendată cu aproximativ 1,2 milioane de euro în Brazilia, după ce nu a respectat ordinele instanţei privind tratamentul egal al candidaţilor în campania prezidenţială, relatează AFP. Echipa preşedintelui Lula da Silva a acuzat gigantul american că a manipulat algoritmii pentru a-l favoriza pe Flavio Bolsonaro. Judecătorii nu au găsit însă dovezi că Meta ar fi încercat în mod deliberat să influenţeze rezultatul alegerilor.

Actualul preşedinte a produs o surpriză învingându-l pe Flavio Bolsonaro în al doilea tur de scrutin de la 25 octombrie, la finalul unei campanii în cursul căreia a denunţat o "ingerinţă" din partea societăţii care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp vizând favorizarea adversarului său de dreapta, susţinut de preşedintele american Donald Trump.

Tribunalul superior electoral (TSE) i-a aplicat duminică în unanimitate o amendă de 7,5 milioane de reali (circa 1,2 milioane de euro) firmei americane, fără a considera totuşi dovedită existenţa unei "acţiuni deliberate vizând distorsionarea scrutinului", a declarat judecătorul de caz Marco Aurelio Bellizze.

Lula acuză Meta de manipularea algoritmilor în timpul campaniei electorale

După victoria sa în alegeri, liderul de stânga a promis să întărească reglementarea reţelelor sociale în Brazilia.

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În timpul mandatului său a fost deja adoptat un cadru juridic strict, care face companiile tehnologice responsabile de conţinuturile difuzate de utilizatorii lor.

Echipa de campanie a lui Lula a acuzat Meta de "manipulare a algoritmilor" care a vizat să dăuneze candidatului său.

Meta s-a comportat precum un "agent politic", penalizându-l pe Lula prin intermediul unor "nereguli grave", a afirmat avocatul său Angelo Ferraro în faţa TSE.

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Meta respinge acuzaţiile de ingerinţă în alegerile din Brazilia

Meta a negat că a luat partea cuiva, invocând "probleme tehnice" care nu ar fi afectat numai Brazilia.

Avocatul Meta, Patricia Marta Martins, a declarat în faţa TSE că acuzaţiile de ingerinţă sunt "false şi nefondate" şi că exigenţele judiciare au fost "integral respectate" de companie.

În timpul campaniei prezidenţiale, TSE a ordonat Meta să ia măsuri pentru a garanta egalitatea în difuzarea de conţinuturi în beneficiul celor doi candidaţi.

De ce a fost amendată Meta cu 1,2 milioane de euro

Cei şapte judecători ai tribunalului au urmat avizul judecătorului Bellizze, potrivit căruia compania nu a respectat termenele şi a dat dovadă de lipsă transparenţă furnizând TSE informaţii incomplete, "generice" sau chiar redactate într-o altă limbă.

După ce a refuzat să-şi recunoască înfrângerea electorală, senatorul Bolsonaro a părăsit Brazilia şi s-a stabilit în SUA, în contextul în care este vizat de o anchetă a poliţiei pentru suspiciune de spălare de bani. De la Miami, el s-a proclamat adevăratul "lider" al Braziliei.

Denisa Gheorghe
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