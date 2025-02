Liuba Monalisa avea 35 de ani și era cunoscută în oraș pentru magazinul de haine pe care îl deținea. Ar fi mers la salon, pe 30 ianuarie, pentru a-și face o intervenție estetică numită "Morpheus 8", însă și-a pierdut viața în circumstanțe încă neclare, potrivit presei din Moldova.

Moarte misterioasă în timpul unei proceduri estetice

Autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă decesul a fost cauzat direct de procedura estetică sau dacă au existat și alți factori care au dus la această tragedie. Liuba era proprietara unui magazin de haine de succes, "Mona Lisa Boutique", și era cunoscută pentru colaborările cu mai multe vedete din Chișinău.

"Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil", a transmis o influenceriță Republica Moldova.

Ce este procedura "Morpheus 8"

Morpheus8 este o procedură estetică minim invazivă care combină tehnologia microneedling cu radiofrecvența pentru a îmbunătăți textura și tonusul pielii. Tratamentul utilizează un dispozitiv echipat cu microace ce pătrund în profunzimea pielii, generând căldură pentru a stimula sinteza naturală de colagen și elastină. Acest mecanism contribuie la diminuarea ridurilor, fermitatea pielii și reducerea imperfecțiunilor, rezultând un aspect mai tânăr și revitalizat.

Morpheus8 poate fi aplicat pe diferite zone ale corpului, precum fața, gâtul, abdomenul și coapsele, fiind apreciat pentru efectele sale de remodelare a țesuturilor, fără a necesita o intervenție chirurgicală.

Procedura este considerată sigură pentru majoritatea pacienților, însă este necesară o evaluare medicală înainte de tratament pentru a exclude eventualele contraindicații. Numărul de ședințe variază în funcție de nevoile individuale, iar rezultatele devin vizibile progresiv, pe măsură ce pielea se regenerează.

