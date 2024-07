Microsoft dă vina pe Uniunea Europeană pentru cea mai mare pană IT din lume

Microsoft susține că Uniunea Europeană este de vină pentru cea mai mare pană IT din lume. Până la 8,5 milioane de computere au fost afectate .

Un acord din 2009, pentru care a insistat Comisia Europeană, a însemnat că Microsoft nu a putut face modificări de securitate care ar fi blocat actualizarea de la firma de securitate cibernetică CrowdStrike, care a provocat defectarea a aproximativ 8,5 milioane de computere, a declarat gigantul Big Tech pentru ziarul Wall Street Journal. Haos în aer și pe pământ, ecrane albastre Mii de zboruri au fost amânate sau anulate, lăsând pasagerii blocați pe aeroporturile din întreaga lume, serviciul NHS din Regatul Unit a fost afectat, iar plățile contactless nu au funcționat, potrivit Euronews.

Problema a fost declanșată de o actualizare defectuoasă a sistemului Falcon al CrowdStrike, care a fost conceput pentru a preveni atacurile cibernetice. Acesta are acces privilegiat la o parte esențială a unui computer cunoscută sub numele de Kernel. Utilizatorii s-au trezit cu celebrul ”ecran albastru”, semn de ”moarte” a sistemului informatic, și de imposibilitate de utilizare, practic. Microsoft are Windows Defender, alternativa sa internă la CrowdStrike, dar, din cauza acordului încheiat în 2009 pentru a evita o anchetă europeană privind concurența, a permis mai multor furnizori de securitate să instaleze software la nivelul nucleului.

Apple, în vizorul UE, din cauza normelor de concurență Încă de la începutul anilor 2000, Comisia Europeană a acuzat Microsoft că are un avantaj neloial față de alte companii datorită popularului său software Windows. Principalul concurent al Microsoft, Apple, a blocat în 2020 accesul la kernel pe computerele sale Mac, susținând că acest lucru ar îmbunătăți securitatea și fiabilitatea. Vorbind pentru Wall Street Journal, un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat că firma nu poate face o schimbare similară din cauza acordului UE.

Microsoft a afirmat că au existat efecte majore deoarece CrowdStrike este utilizat pe scară largă de întreprinderi. CrowdStrike a declarat că „un număr semnificativ” de calculatoare afectate sunt din nou online și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.

