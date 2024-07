Efectele blackout-ului cibernetic s-au resimţit cel mai puternic, în România, la Aeroportul Henri Coandă. Sistemele de rezervare şi check-in online au căzut, iar pasagerii s-au văzut nevoiţi să se aşeze la cozi pentru a finaliza procedurile. Patru companii aeriene au fost afectate de întreruperea sistemelor IT. În acest moment, pe Otopeni, cursa către Berlin este anulată, iar alte patru au întârzieri de mai bine de o oră şi zece minute.

La nivel global, peste 2.400 de curse aeriene au fost anulate

Până la ora 15:00, nouă destinaţii fuseseră anulate pe Aeroportul Otopeni. Cea spre Beauvais şi cursele dus întors către Fiumicino, Berlin, Munchen şi Londra. Alte nouă zboruri aveau întârzieri. Avionul spre Istanbul, de exemplu, a decolat cu două ore şi 39 de minute întârziere. Pasagerii au ajuns mai târziu şi la Abu Dhabi, Bologna, Tenerife, Memmingen, Bari, Dortmund şi Basel şi Pafos. Întârzieri au fost şi pe alte aeroporturi din ţară.

Din cauza problemei care a afectat întreg mapamondul, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanţa cei 100 de pasageri care mergeau către Istanbul au fost îmbarcaţi cu o întârziere de aproximativ trei ore. Din cauza haosului de pe aeroporturi, organizatorii Electric Castle au anunțat că trebuie să anuleze mai multe spectacole programate pentru astăzi, deoarece artiștii nu au putut ajunge la Bonțida. Problema a pornit de la compania de securitate cibernetică CrowdStrike, care are programul instalat pe milioane de calculatoare cu sistem de operare Microsoft. "Sistemul a primit un update, iar acel update a avut un defect de software care a provocat o problemă cu sistemul de updatare al Microsoft. Am identificat acest lucru foarte repede şi am remediat problema. Sistemele revin online pe măsură ce sunt repornite", a declarat George Kurtz, director CrowdStrike.

"Toate instituţiile responsabile din România au fost pusă în alertă, am pregătit inclusiv varianta B de scenariu pentru situaţia în care sunt afectate şi sistemele informatice ale României. Iar în momentul de faţă putem spune că nu suntem afectaţi", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării. Au picat, în schimb, o parte dintre serviciile companiei energetice PPC. Clienţii n-au mai putut plăti sau transmite indexul din aplicaţie timp de mai multe ore. "Ştim că există câţiva clienţi ai acestei companii care au fost afectaţi de acest incident, clienţi din România, însă de asemenea ştim că sunt în permanent contact cu firma producătoare a acestui produs software", a declarat Andrei Bozeanu, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

La nivel global, peste 2.400 de curse aeriene au fost anulate. În Statele Unite, patru companii majore au ţinut toată flota de avioane la sol. Au fost probleme inclusiv cu sistemul de urgenţă 911, echivalentul 112 din Europa. Iar în Australia şi Israel au fost afectate băncile, inclusiv cele centrale. De asemenea, în mai multe state au fost afectate şi transmisiile tv. În urma blocajului global, acţiunile companiei CrowdStrike au scăzut cu 10 la sută pe bursă, o pierdere de 7,5 miliarde de dolari. Problemele vor mai persista câteva zeci de ore, spun specialiştii, pe măsură ce sistemele afectate îşi revin. Microsoft recomandă 15 restarturi ale computerelor.

