Moartea lui Alain Delon, pe prima pagină în toată presa internațională: ''Făcea să bată inimile fanilor indiferent de rol''; ''Mulțumim, geniule''

''Mare actor şi mare reacţionar'', rezumă cotidianul italian La Repubblica personalitatea ambivalentă a lui Delon, elogiat atât pentru talentul actoricesc, cât şi pentru aspectul fizic, dar şi criticat pentru luările de poziţie despre femei sau homosexualitate.

Presa din Italia - unde Alain Delon a filmat intens la începutul carierei -, ca spre exemplu Il Corriere della Sera, nu face economie de laude la adresa actorului, un star ''frumos şi damnat'', ridicat la rangul de ''legendă''.

''Zâmbetul lui în personajul Tancredi din 'Ghepardul' nu l-a uitat nimeni'', afirmă Il Corriere. ''Frumos şi hipnotic, Alain Delon a fost unul din starurile cele mai misterioase din cinema'', a scris criticul de film al publicaţiei britanice The Guardian Peter Bradshaw.

Articolul continuă după reclamă

Alain Delon, geniu și bărbat fatal

La rândul ei, presa germană oferă omagii exprimate în franceză în text: ''Merci, génie!'' (Mulţumim, geniule!), titrează cotidianul regional Münchner Merkur, ''Homme fatal'' (Bărbat fatal), propune la rândul său Frankfurter Allgemeine Zeitung.

''Aureola de înger frumos al morţii l-a transformat într-o legendă a cinemaului. A format alături de Romy Schneider un cuplu de vis şi nu doar pe ecran'', aminteşte Süddeutsche Zeitung.

''Dacă ar trebui să rezumăm istoria cinematografiei în câteva momente, ce ar rămâne? Vagabondul lui Chaplin, atitudinea detaşată a lui James Dean, rochia ridicată de vânt a lui Marilyn Monroe, scena din duş a lui Hitchcock şi, evident, Alain Delon în 'Samuraiul''', scrie Deutsche Welle.

Ultrapopular și în Japonia

În Japonia, unde Alain Delon era ultrapopular, postul de televiziune NHK News aminteşte că actorul era ''idolatrizat pentru farmecul şi pentru felul în care gesticula în filmele sale''. ''Imaginea de idol şi personalitatea sa în stilul James Dean l-au transformat într-unul din actorii cei mai aclamaţi din ţara sa'', potrivit Japan Times.

Peste Atlantic, The New York Times îl descrie ca pe un bărbat ''intens şi intens de chipeş'', o ''vedetă internaţională'', curtată de cei mai mari cineaşti ai timpului său. ''Cel mai frumos bărbat din istoria cinemaului'', rezumă The New Yorker.

În Elveţia, Le Temps deplânge moarte ''ultimului mare mit al cinemaului francez'': ''Un tip dur, cu un chip angelic, actorul a contaminat anii 1960 cu magnetismul său înainte de a-şi cultiva gloria printr-o serie de filme poliţiste neinspirate''.

Un actor cu o ''aură incomparabilă''

Cotidianul spaniol El Pais vorbeşte despre un actor cu o ''aură incomparabilă'', ''un simbol al cinemaului european, cunoscut pentru talentul şi puterea sa de seducţie''. Subliniază totodată, ca şi alte publicaţii, polemicile care l-au înconjurat: comentariile machiste, dar şi prietenia declarată cu figura extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen.

La rândul său, BBC a adus un omagiu unui actor care ''făcea să bată inimile fanilor indiferent de rol, de la cel al unui asasin la cel al unui escroc carismatic'', dar a pomenit şi de destrămare familiei Delon, ''ultimul act tragic'' din viaţa actorului franco-elveţian.

Alain Delon a ţinut primele pagini ale ziarelor în vara anului 2023 când copiii săi au depus plângere împotriva însoţitoarei sale, Hiromi Rollin, prezentată câteodată drept partenera actorului, pe care au acuzat-o că încearcă să profite de pe urma vulnerabilităţii acestuia. A urmat o luptă între cei trei fraţi privind îngrijirile medicale acordate actorului, care era slăbit după un AVC suferit în 2019.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi interesaţi de achiziţionarea unei maşini electrice sau le preferaţi în continuare pe cele cu motoare termice? Prefer maşinile cu motoare termice Sunt interesat de o maşină electrică

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰