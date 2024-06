Legendarul actor Donald Sutherland a murit la 88 de ani după o lungă suferinţă. Anunţul a fost făcut chiar de fiul său, Kiefer, care a spus despre tatăl său că a fost una dintre cele mai importante personalităţi din istoria filmului şi că nu l-a descurajat niciodată nimic.

"Cu durere în suflet, vă spun că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit. Personal, cred că este unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului. Niciodată nu a fost descurajat de un rol, bun, rău sau urât. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit și nu se poate cere niciodată mai mult decât atât. O viață bine trăită", a scris fiul

A murit marele actor Donald Sutherland

Pentru mai bine de jumătate de veac, marele artist a reuşit să facă faţă oricărei provocări - fie că a avut de interpretat răufăcători, protagonişti romantici sau mentori, Donald Sutherland nu a depus prea mult efort pentru a rămâne în inimile oamenilor.

Rolurile sale din "The Hunger Games", "The Dirty Dozen", "Klute" şi "Don't Look Now" l-au dus, de asemenea, pe culmile succesului.

Născut pe 17 iulie 1935 în Canada, s-a bucurat de-a lungul timpului de mai multe premii printre care un Emmy și două Globuri de Aur. Copilăria i-a fost marcată însă de multe greutăţi, printre care şi probleme de sănătate precum poliomielita, dar şi de complexe despre aspectul său fizic.

Regretatul actor a urmat cursurile Universității din Toronto, unde a studiat ingineria înainte de a se îndrepta spre dramaturgie și de a apărea pe micile şi marile ecrane.

