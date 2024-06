Ploaie de omagii în lumea filmului după moartea lui Donald Sutherland. Actorul se lupta de ani de zile cu boala: "O legendă!"

Sutherland a adunat peste 200 de roluri în film şi televiziune de-a lungul a 60 de ani, jucând în producţii precum "Ordinary People" şi "Don't Look Now".

Născut în Saint John, New Brunswick, Canada, la 17 iulie 1935, Sutherland a obţinut primul său rol important în "The Dirty Dozen" din 1967, care i-a adus mai târziu un loc în rolul căpitanului chirurg "Hawkeye" Pierce în "MASH". În thrillerul "Klute", Sutherland a jucat rolul principal John Klute, alături de Bree Daniels, interpretată de Jane Fonda.

Fiul său, Kiefer Sutherland, l-a numit "unul dintre cei mai importanţi actori din istoria filmului".

Articolul continuă după reclamă

Mesajele de adio au umplut reţelele sociale

Helen Mirren, care a jucat alături de el în "The Leisure Seeker", a declarat într-un comunicat: "Donald Sutherland a fost unul dintre cei mai inteligenţi actori cu care am lucrat vreodată. Avea un creier minunat de curios şi o mare cunoaştere despre o mare varietate de subiecte. El a combinat această mare inteligenţă cu o sensibilitate profundă şi cu o seriozitate în ceea ce priveşte profesia sa de actor. Toate acestea l-au transformat în legenda filmului care a devenit. A fost colegul meu şi mi-a devenit prieten. Îmi va lipsi prezenţa lui în această lume".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cineastul, actorul şi regizorul filmului "Baby Driver" din 2017, Edgar Wright, a postat omagiul său pentru X, apreciind moştenirea lui Sutherland în film şi televiziune. "Odihneşte-te în pace, Donald Sutherland, un actor preferat şi o prezenţă mereu fascinantă pe ecran. A jucat în două dintre filmele mele preferate şi cele mai influente - "Don't Look Now" şi "Invasion Of The Bodysnatchers" din 1978", a scris Wright pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Regizorul Ron Howard a scris pe X: "Am fost binecuvântat să îl regizez în #Backdraft. Unul dintre cei mai inteligenţi, interesanţi şi captivanţi actori de film din toate timpurile. O gamă incredibilă, curaj creativ şi dedicare în a servi povestea şi publicul cu excelenţă supremă".

Scriitoarea Margaret Atwood şi-a amintit de un conaţional canadian, scriind pe X că, la fel ca ea, a urmat cursurile Universităţii Victoria: "Oh, nu! A mers la Vic, în Toronto... era un actor grozav chiar şi atunci".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cineastul Mark Cousins a scris: "Noroc că am cunoscut mari actori de film. Dar moartea lui #DonaldSutherland loveşte greu. Strălucitor din punct de vedere intelectual, plin de îndoieli cu privire la propria frumuseţe, în căutare. Îi plăcea să vorbească despre cărţi, sex, Fellini, Jane Fonda, politică. Uluitor".

Fondatorul The Black List şi producătorul de film şi televiziune Franklin Leonard a împărtăşit un omagiu prin intermediul X, spunând: "O legendă a murit".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰