Kosenko are peste 46,5 milioane de urmăritori pe Instagram - captură X

Mandatul de arestare a fost emis de Tribunalul Basmanny din Moscova, Rusia, pe numele lui Sergei Kosenko, cunoscut mai bine ca "Mr Thank You", care are peste 46,5 milioane de urmăritori pe Instagram. De asemenea, instanța a ordonat înghețarea activelor sale din Rusia.

"Acuzatul a aruncat copilul departe de el și în sus, permițându-i să cadă de la înălțime. Intenția infracțională nu a fost dusă la bun sfârșit, deoarece căderea copilului a fost atenuată de stratul de zăpadă", au transmis autorităţile ruse, potrivit Mirror.

Imaginile tulburătoare, care au atras atenția autorităților ruse după ce au devenit virale online și au făcut subiectul unor știri internaționale în ianuarie anul trecut (2024), arată momentul în care influencerul își aruncă fiul, pe atunci în vârstă de doar două luni, în aer, acesta aterizând apoi într-un morman de zăpadă, moment în care videoclipul se încheie.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum se apără bărbatul

Autoritățile ruse au emis acum un mandat de arestare și au cerut ca influencerul să fie extrădat în Rusia pentru a fi pus sub acuzare. De asemenea, au dispus ca acesta să fie reținut timp de două luni de la momentul sosirii pe teritoriul rus.

Avocatul suspectului, Sergei Zhorin, a declarat presei locale că clientul său este dispus să coopereze cu autoritățile și să furnizeze materialul video original. Avocatul a susținut că în videoclip nu a fost folosit un copil real, ci "a fost filmat folosind un manechin și tehnici de editare".

Cu toate acestea, autoritățile ruse au inclus influencerul pe lista persoanelor urmărite, sub acuzațiile de tentativă de vătămare corporală gravă intenționată asupra unui minor și neîndeplinirea obligațiilor de creștere a acestuia.

Conturile bancare ale influencerului au fost înghețate

De asemenea, conturile bancare ale influencerului din Rusia au fost înghețate, presa locală relatând că autoritățile au blocat 206 milioane de ruble (aproximativ 1,6 milioane de lire sterline), distribuite în 43 de conturi bancare.

Dacă va fi găsit vinovat, Kosenko, unul dintre cei mai mari creatori de conținut din Rusia, riscă până la 10 ani de închisoare. În prezent, influencerul locuiește în străinătate, cu rapoarte care indică faptul că își împarte timpul între Los Angeles și Dubai.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut recent un credit și sunteți sau ați fost în imposibilitatea de a-l plăti? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰