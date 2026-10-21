Benny, un căţelus din Asheville, Carolina de Nord, nu s-a lăsat intimidat de ursul care a pătruns în curtea familiei sale şi şi-a apărat familia cu curaj. Imaginile surprinse de camerele video au devenit virale, potrivit O Globo .

Momentul în care un Yorkshire de 3 kilograme alungă un urs din calea familiei sale - Sursa: CapturĂ foto X/ @ABC

Un Yorkshire Terrier de aproximativ trei kilograme a ajuns în centrul atenției pe internet după ce a înfruntat un urs care a intrat în curtea familiei sale, în Bent Creek, o zonă din orașul Asheville, statul american Carolina de Nord.

Ursul se urcă în copac, încercând să scape de câinele care latră

Cățelul, pe nume Benny, a început să latre și să alerge spre animalul sălbatic, determinându-l în cele din urmă să părăsească proprietatea.

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În înregistrare, ursul, despre care se crede că este un exemplar tânăr, apare în curtea locuinței și se urcă la un moment dat într-un copac, în timp ce încearcă să scape de câinele care latră și îl urmărește.

Când ursul coboară din copac, Benny pornește din nou în direcția lui. Animalul sălbatic se îndreaptă apoi spre gardul proprietății, sare peste acesta și fuge către pădure.

Proprietarii câinelui, John și KC Murdoch, au asistat la întreaga scenă și au încercat să-l cheme înapoi. Benny nu a părut însă impresionat de diferența considerabilă de talie și a continuat să urmărească ursul până când acesta a părăsit curtea.

Stăpânul spune că Benny înfruntă orice animal

Potrivit lui John Murdoch, comportamentul cățelului nu este neobișnuit. Acesta a declarat pentru ABC News că Benny obișnuiește să alunge animalele care ajung pe proprietatea familiei, indiferent de dimensiunea lor.

"Se ia de orice animal care intră în curtea noastră, indiferent de mărime", a povestit proprietarul.

Atitudinea curajoasă a lui Benny a atras atenția internauților, mai ales datorită contrastului dintre dimensiunile reduse ale câinelui și cele ale ursului.

Deși imaginile au stârnit amuzamentul și admirația utilizatorilor de pe internet, apropierea unui urs de o locuință nu este lipsită de riscuri.

Urșii negri sunt întâlniți în mod natural în această regiune a Statelor Unite și pot ajunge în zone rezidențiale aflate în apropierea pădurilor. În astfel de situații, specialiștii recomandă evitarea apropierii de animal și ținerea animalelor de companie la distanță.