Era ora trei dimineața când un urs a apărut pe Autostrada A1, în zona localității Cristian. O dubă care circula dinspre Sibiu spre Sebeș l-a lovit și apoi s-a răsturnat pe carosabil. Alte două autoturisme care veneau din urma autoutilitarei nu au mai putut evita impactul. Opt oameni erau în cele 3 mașini.

"I-a fost foame și a ieșit pe vreo gaură, ce știu eu", spune un localnic.

Animalul a fost ucis, iar leșul a fost ridicat de pe marginea drumului abia după 12 ore.

"Tocmai la 6 s-a terminat cu accidentul, șase jumate. Și după ne-am dus, am lăsat mașina, am venit la serviciu și după aia", spun oamenii.

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Soluțiile rămân doar pe hârtie

Deși soluții există, la noi, multe rămân doar pe hârtie. Autostrăzile Sibiu–Pitești și A8 au garduri ranforsate și pasaje pentru animale, pentru că ele au fost gândite încă din proiectare. Ce facem, însă, cu zecile de șosele construite înainte ca numărul animalelor sălbatice să explodeze?

Cum au rezolvat alte țări problema

Noi punem semne de avertizare pe marginea drumului. Alții au rezolvat demult problema animalelor sălbatice, deși nu au nici pe departe fauna noastră.

Al cincilea urs omorât de autovehicule, în 2026

Aproape că nu e săptămână fără să vedem imagini precum acestea: pe A10, o ursoaică și puiul ei traversează un pod peste autostradă. La Breaza, un urs e lovit de o mașină. Pe Transfăgărășan, o ursoaică nervoasă smulge bara din spate a unui autoturism.

"Pe rețeaua rutieră este al cincilea urs anul acesta, omorât de autovehicule. Nu avem ce măsuri suplimentare să luăm, efectiv. Nu știu ce tip de gard ar putea să reziste ursului, pentru că ursul, dacă vrea să treacă printr-un loc, se cațără. Traficul auto a ajuns un fel de clopoțel care cheamă la masă urșii. Pentru că oamenii le dau de mâncare", spune Alin Șerbănescu (CNAIR).

Șoferul dubiței implicate în carambolul de aseară nu își va putea recupera pagubele de la administratorul drumului. La nici 100 de metri de locul accidentului, trecuse prin dreptul unui indicator "Atenție, animale!".

"Cel mai probabil au observat târziu momentul. Reacție târzie, de asta și legea te învață în școala de șoferi să folosești distanța de două secunde. Atâta este o medie cam cât durează de când observăm că se întâmplă ceva în fața noastră, cum ar fi un carambol, până când luăm decizia să frânăm și să și luăm piciorul de pe accelerație pe frână", spune expertul în conducere defensivă Andrei Potra.

România are de trei ori mai mulți urși decât ar trebui.