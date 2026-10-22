Un român în vârstă de 41 de ani este acuzat de o triplă crimă care a şocat Germania. Bărbatul este bănuit că a dat foc blocului în care locuia, incendiu în urma căruia trei tineri din India au murit. Vecinii spun că românul, care locuia împreună cu familia în clădire, provoca mereu certuri şi că ameninţase în mai multe rânduri că va recurge la acest gest.

Imaginile din dimineaţa incendiului îl arată pe român în faţa clădirii arse, în timp ce discuta liniştit cu ceilalţi vecini. Nimeni nu bănuia că Florin, aşa cum îl ştiau ceilalţi locatari, provocase tragedia din Bochum, un oraş cu 350.000 de locuitori din vestul Germaniei. Anchetatorii îl acuză pe bărbatul de 41 de ani că s-a trezit puţin după ora 4 dimineaţa şi că a ieşit din apartament cu un gând clar în minte: să se răzbune pe vecinii cu care se certase cu o seară înainte.

Din păcate, pentru cei trei indieni de la ultimul etaj nu s-a putut face nimic

"Prietena mea locuiește în clădirea care a ars. Și mi-a spus că a auzit de la oameni din clădire sau din clădirea vecină că exista un cărucior pe holul de la parter. Se pare că cineva a turnat benzină pe el, iar apoi a luat foc", spune o vecină. Focul s-a răspândit în interiorul blocului şi a cuprins scara din lemn. Locatarii au fost prinşi ca într-o capcană mortală, cu focul la uşi şi fără posibilitatea de a ieşi. Au urmat scene dramatice. O persoană a sărit pe geam pe o pernă de aer a pompierilor. Alte patru au fost salvate pe geam. "Provocarea pentru noi a fost că nu am putut să folosim deloc principala cale de acces, scara. Aceasta fusese complet cuprinsă de flăcări şi a fost distrusă. Asta înseamnă că toate operaţiunile de stingere şi de salvare au fost efactuate cu ajutorul scărilor mobile", a declarat Simon Heussen, pompier.

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Din păcate, pentru cei trei indieni de la ultimul etaj nu s-a putut face nimic. Două femei şi un bărbat cu vârste între 25 şi 27 de ani, veniţi de câteva săptămâni în căutarea unei vieţi mai bune, au murit asfixiaţi în somn. Alţi cinci chiriaşi au fost răniţi în urma incidentului. A doua zi după incendiu, românul a fost arestat. A fost dat de gol de faptul că a ieşit din bloc imediat după izbucnirea focului şi că îşi încărca lucrurile în maşină la sosirea pompierilor. Prin avocatul lui, bărbatul a negat acuzaţiile. Individul riscă închisoarea pe viaţă.