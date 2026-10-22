Un român este suspect de triplă crimă în Germania: trei studenţi au murit

Un român de 41 de ani din Germania este suspect de triplă crimă, după ce ar fi provocat un incendiu în urma căruia trei studenţi indieni au murit.

Incidentul a avut loc în oraşul din Bochum. În urma incendiului, alte cinci persoane au fost rănite. Românul locuia în aceeaşi clădire cu victimele.

Cele trei persoane decedate erau studenți originari din statul indian Kerala, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Românul ar fi avut antecedente penale legate de acte de agresiune și infracțiuni împotriva proprietății.

Singura cale de evacuare, blocată

Incendiul a izbucnit, marțea trecută, în jurul orei locale 4:15, într-un imobil rezidențial cu mai multe niveluri, situat pe strada Poststrasse, în cartierul Hofstede din Bochum, scrie pragativadi.com. Echipele de intervenție s-au confruntat cu obstacole majore, deoarece flăcările s-au răspândit rapid prin casa scării centrale, blocând rutele de evacuare pentru locuitorii de la etajele superioare. Pompierii au folosit scări rotative, scări portabile și perne de siguranță pentru a salva cinci persoane prinse în interior.

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Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor trei studenți într-un apartament situat la etajul al doilea.

Anchetatorii au stabilit identitatea victimelor. Este vorba despre Nova Sabu, în vârstă de 25 de ani, din Kattappana, districtul Idukki, Anjali Sheela Joy, tot de 25 de ani, din districtul Kollam, și Sivin Johny, de 26 de ani, din Kalady, districtul Ernakulam. Toți erau din Kerala.

Constatările inițiale ale echipelor criminalistice și ale anchetatorilor au exclus o defecțiune tehnică. Criminaliştii l-au interogat pe român. Miercuri, acesta a fost arestat sub suspiciunea de crimă.Din primele informaţii, focul ar fi fost pus la parterul clădirii, de unde s-a extins către scara din lemn, folosită de locatari pentru evacuare.