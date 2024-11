Musk ar vrea să se retragă pe Marte. Cum arată viitorul SpaceX, în viziunea directoarei operaţionale: "Vrem ca oamenii să zboare pe alte planete"

”Cred că Elon vrea să se retragă pe Marte. Nu sunt interesată de Marte”, i-a spus Gwynne Shotwell, preşedinte şi director operaţional al SpaceX, fondatorului Baron Capital, Ron Baron, la conferinţa anuală de investiţii a companiei sale, săptămâna trecută. ”Nu-mi place campingul şi cred că va trece mult timp până când Marte să fie suficient de frumoasă – probabil că nu în timpul vieţii mele.”

Cu toate acestea, la fel ca şeful ei, viziunile lui Shotwell pentru SpaceX rămân stratosferice: călătorii spaţiale accesibile pentru toţi, proliferarea globală a internetului prin satelit şi, în cele din urmă, călătoriile interplanetare.

Traiectoria companiei îi face pe investitori să vadă şi ei stele. SpaceX, spre deosebire de Tesla, nu este tranzacţionată la bursă şi, prin urmare, nu este obligată să publice rezultate financiare. Dar Baron şi-a asigurat investitorii – care pot deţine o expunere la SpaceX prin intermediul unora dintre fondurile mutuale ale companiei – că a fost un joc profitabil.

Articolul continuă după reclamă

”Am făcut, de când am început să investim în 2017, de şapte ori banii noştri”, a spus Baron, adăugând că se aştepta ca acţiunile lor să se tripleze în următoarea jumătate de deceniu. Asta nu înseamnă că SpaceX are un istoric perfect. Rezultatele financiare ale SpaceX au crescut şi au scăzut de-a lungul anilor, iar săptămâna aceasta o lansare test foarte mediatizată nu a mers în totalitate conform planului.

Cu toate acestea, Baron şi un auditoriu plin de acţionarii săi au vrut să audă ce spune Shotwell, ce ar putea rezerva viitorul pentru firma ei.

Iată trei lucruri despre care Shotwell consideră că vor avea loc:

Călătorii în spaţiu la preţuri accesibile

Cea mai recentă inovaţie a SpaceX este capacitatea companiei de ”a prinde” şi relansa rachetele, o schimbare de paradigmă despre care Shotwell a spus că ar putea reduce drastic costurile necesare pentru a merge în spaţiu. ”Ceea ce sperăm să realizăm cu munca pe care o facem este să permitem oamenilor obişnuiţi să meargă în spaţiu”, a spus ea.

Şi, în timp ce Shotwell nu se uită la niciun imobil marţian, ea a spus că atragerea oamenilor pe Marte – şi nu numai – face parte din planul de joc pe termen lung al companiei. ”Vrem ca oamenii să zboare pe alte planete, să meargă pe Lună şi, sperăm – poate nu în acest secol, poate, sperăm în secolul viitor – strănepoţii noştri ar putea zbura pe alte planete dincolo de sistemul nostru solar”, a spus ea.

O şansă de creştere şi competiţie

Între timp, SpaceX are o mulţime de lucru de făcut pe Pământ. Compania şi-a lansat rachetele Falcon reutilizabile de peste 100 de ori în acest an - următorul cel mai apropiat concurent ajungând pe orbită de aproximativ o duzină de ori. Reţeaua de internet Starlink a SpaceX are aproximativ 7.000 de sateliţi pe orbită şi deserveşte în prezent aproximativ 5 milioane de clienţi.

Aceste cifre au ilustrat un potenţial enorm de creştere, a spus Shotwell. ”Există aproape 8 miliarde de oameni pe planetă şi deservim nu chiar 5 milioane. Piaţa este uriaşă”, a spus ea.

Când Baron a subliniat că aproximativ 30% dintre cele 8 miliarde nu au acces la bandă largă, Shotwell a spus că, deşi i-ar plăcea ca SpaceX să-i deservească pe toţi, se aştepta la o concurenţă acerbă - şi că asta nu este un lucru rău. ”Sper că alţii pot ajunge din urmă, nu? Concurenţa este bună pentru industrii... Ne ţine strânşi; ne menţine foarte concentraţi”, a spus ea.

Reformarea reglementărilor

Singurul lucru care împiedică SpaceX şi alte companii tehnologice să se extindă în ritmul dorit, a spus Shotwell: reglementarea. ”Tehnologia este uşoară. Fizica este uşoara. Oamenii sunt duri. Şi ei din reglementare sunt cei mai duri”, a spus ea.

Shotwell a recunoscut, desigur, că reglementările guvernamentale sunt menite să protejeze lucrătorii şi consumatorii şi să menţină industriile echitabile, dar şi-a exprimat totuşi frustrarea faţă de ritmul şi complexitatea supravegherii guvernamentale.

”Cred că toată lumea începe să recunoască în toate industriile că reglementările chiar trebuie reinventate... Probabil că îmi petrec mai mult de jumătate din timp lucrând la probleme de reglementare şi mi-ar plăcea să petrec acel timp întâlnindu-mă cu sudorii mei şi întâlnindu-se cu oamenii, construind Starlinks şi Starships”, a spus ea.

După cum a subliniat un membru al publicului, şeful lui Shotwell a fost selectat să conducă o nouă agenţie menită să sporească eficienţa guvernului. Ea nu a spus dacă crede că vor avea loc schimbări la cadrele de reglementare actuale, dar şi-a exprimat speranţa că o nouă administraţie ar putea reduce o parte din birocraţia pe care o vede că îi reţine industria.

”Este cu siguranţă speranţa că ne putem da seama împreună cum facem organizaţiile de reglementare mai eficiente, reglementările mai eficiente şi, sincer, mai bune. Nu doar mai rapid, ci şi mai bine.”

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi decis cu cine votaţi în primul tur la alegerile prezidenţiale? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰