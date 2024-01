Vezi și

Armata Rusă cucereşte Ucraina, iar Vladimir Putin îsi continuă ofensiva si atacă o tară NATO. Este unul dintre scenariile analizate la vârful Alianţei. O invazie rusă în Flancul Estic ar activa automat Articolul 5 care se referă la apărarea colectivă. Fie că vorbim despre România, Polonia sau statele baltice, Alianţa Nord-Atlantică ar răspunde imediat prin Forta de Reactie Rapidă si prin grupurile de luptă din estul Europei. Peste 100 de mii de soldati ar putea fi trimisi pe front. NATO va avea la dispozitie avioane de luptă F-35, tancuri de ultimă generatie si celebrele sisteme HIMARS, care ar lovi Armata Rusă la sute de km adâncime în spatele frontului.

Cel mai mare exerciţiu militar organizat de NATO de la sfârşitul Războiului Rece

Asta prevede Stead-fast Defender 2024, cel mai mare exercitiu militar organizat de NATO de la sfârsitul Războiului Rece. Exercitiul va marca 75 de ani de la înfiintarea Aliantei si se va desfăsura în prima jumătate a anului în tările din Estul Europei, inclusiv în România. Vor fi implicate toate cele 31 de tări aliate plus Suedia, iar Marea Britanie va trimite 20.000 de soldati. "Dacă Ucraina ar cădea atunci am vedea Rusia facand un salt de 1000 de km la granitele NATO. Daca ne uitam la ce se intampla in Ucraina vedem sute de mii de oameni care desfasoara actiuni militare", a declarat Mircea Mîndrescu, general în rezervă şi fost comandant NATO.

Armata Germană se pregăteşte si ea pentru o confruntare directă cu trupele Moscovei. Un scenariu elaborat de generalii din Bundeswehr arată că trupele lui Putin ar invada tările baltice si Coridorul Suwalki, fâsia de 100 de km care leagă Belarusul de exclava rusă Kaliningrad. S-ar întâmpla asta dacă Ucraina, rămasă fără sprijin militar din partea Statelor Unite, ar capitula în fata Kremlinului. În acest caz, Belarusul ar intra în război alături de Federatia Rusă, potrivit scenariului, iar Estul Europei ar fi scena celor mai crâncene bătălii de după al Doilea Război Mondial. "Politica de dictat, politica de forta nu au disparut din Europa. Nu ne vine sa credem, dar in Europa secolului 21 exista state care ataca alte state cu scopul schimbarii granitelor prin forta", a declarat Mircea Mîndrescu, general în rezervă şi fost comandant NATO.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Davos cu seful diplomatiei americane Antony Blinken si cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Liderul de la Kiev a insistat pentru integrarea Ucrainei în NATO si le-a cerut Aliatilor să ajute Kievul cu sisteme de apărare anti-aeriană. Asta după ce Casa Albă a anuntat că a epuizat toate fondurile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, iar negocierile din Congresul american sunt blocate de neînţelegerile dintre democrati si republicani. "Suntem hotărâți să continuăm sprijinul pentru Ucraina și colaborăm foarte strâns cu Congresul pentru a face asta. Știu că colegii noștri din Europa fac același lucru", a declarat Antony Blinken, secretar de Stat SUA.

"Aţi vorbit despre Congresul american. Ne bazăm pe sprijinul vostru, pe continuarea ajutorului care a fost atât de necesar şi încă este", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Între timp, NATO foloseste celebrele aeronave AWACS pentru a supraveghea ţările din Flancul Estic, regiunea Mării Neagre si frontul din Ucraina. "Acum ne aflăm deasupra României. Survolăm la estul teritoriului românesc pentru a observa tot ce se întâmplă în spaţiul aerian şi în Marea Neagră, în apropierea ţărilor NATO", a declarat Major Romain, pilot francez. Armata Rusă ar putea lansa în curând o ofensivă de amploare pe frontul din Ucraina. Trupele Moscovei asteaptă ca pământul să înghete în estul si în sudul tării, arată un raport al expertilor de la Institutul American pentru Studiul Războiului.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰