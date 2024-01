Vezi și

Ca şi in ultimii 54 de ani, elita mondială politică și economică se întâlneşte la Davos pentru a hotărâ soarta lumii. Reuniunea de anul acesta are loc în cel mai tensionat moment pentru Planetă - sunt în desfăşurare două războaie, care ameninţă să se trasforme în conflicte regionale şi chiar globale - războiul din Ucraina, care intră luna viitoare în cel de-al 3 lea an şi cel in Gaza. Ucraina îşi promovează aici planul de pace. "Obiectivul nostru strategic, aşa cum am spus, este să ajungem la graniţele din 1991. Obiectivele noastre militare sunt întotdeauna conform planurilor aprobate alături de parteneri", a declarat Rustem Umerov, ministurl ucrainean al Apărării.

NATO s-ar pregăti de un război cu Rusia

La discuţiile de până acum au participat delegaţii din 83 de state, inclusiv din ţara noastră. De altfel, Ucraina a început, la Davos, negocierile cu România în vederea încheierii unui acord bilateral de securitate. Şansele să se ajungă însă la un acord de încetarea a focului cu Rusia sunt minime. Liderul rus, precum şi preşedintele chinez nu sunt prezenţi la discuţii. "Vorbesc doar de dragul de a vorbi. Fără participarea noastră, orice discuție este posibilă, însă nu are perspectiva unui rezultat", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Fără un acord de pace, Gemania se pregăteşte activ pentru un atac al Rusiei asupra unui stat NATO, susţine cotidianul Bild, care citează un document secret. Potrivit jurnaliştilor germani, Putin ar urma să ţinteacă statele baltice, în februarie anul viitor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a numit însă dezvăluirile drept fake news. Iar conflictele militare, alături de pandemie şi schimbările climatice, nu au făcut decât să adâncească prăpastia dintre săraci şi bogaţi. organizaţia non-guvernamentală Oxfam a vorbit despre inegalităţi obscene şi spune că în ritmul actual, 229 de ani ar fi necesari pentru eradicarea sărăciei.

Chiar dacă nu se află pe ordinea de zi, tensiunile diplomatice între SUA şi China cu privire la Taiwan riscă să monopolizeze discuţiile din culise. Beijngul a trimis la Davos o delegaţie imensă, condusă de premierul Li Qiang. Vizita vine la două zile după ce Taiwanul şi-a ales un preşedinte care respinge unirea cu China continentală, lucru care a crescut tensiunea dintre cele două tabere.

