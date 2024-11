Netanyahu, dispus la un armistițiu temporar în Gaza pentru eliberarea ostaticilor. Exclude însă oprirea războiului

Premierul Netanyahu s-a declarat dispus la un armistițiu temporar în Gaza pentru eliberarea ostaticilor, dar a exclus oprirea războiului împotriva Hamas, scrie The Times of Israel.

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat postului Channel 14, care marchează prima sa apariție publică după armistițiul din Liban. "Sunt gata de un armistițiu în sud oricând considerăm că putem obține eliberarea ostaticilor", a declarat Netanyahu. Totodată, premierul a adăugat că nu va încheia războiul, respingând una dintre principalele cereri ale Hamas.

Netanyahu a argumentat că uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar, și încheierea conflictului cu Hezbollah din Liban au îmbunătățit condițiile pentru un posibil acord de eliberare a ostaticilor. El a punctat că, spre deosebire de Gaza, în Liban Israelul poate împiedica reînarmarea Hezbollah prin atacuri asupra punctelor de trecere a frontierei și a transporturilor din Siria.

În ceea ce privește Gaza, Netanyahu a insinuat că Israel va menține controlul asupra coridorului Philadelphi, o zonă strategică de la granița Egipt-Gaza, pentru a preveni transporturile de arme, adăugând că aceasta este o nevoie strategică pe termen lung.

"Am acceptat armistițiul din Liban pentru că am obținut exact ceea ce ne-am propus”, a concluzionat Netanyahu.

Israel prelungește acordul bancar cu Palestina în schimbul unui veto american la ONU

Israel a prelungit acordul bancar cu Autoritatea Palestiniană pentru un an, obținând promisiunea SUA de a bloca recunoașterea statului palestinian la ONU, scrie The Times of Israel. În schimb, Washingtonul s-a angajat să respingă orice încercare de recunoaștere a unui stat palestinian la Organizația Națiunilor Unite, conform unui raport al postului Channel 12.

Acordul a fost intermediat de ministrul pentru afaceri strategice, Ron Dermer, în contextul unei presiuni intense din partea SUA, îngrijorate de posibilele consecințe ale prăbușirii Autorității Palestiniene.

Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat joi extinderea acordului pe un an, contracarând politica anterioară a ministrului de finanțe Bezalel Smotrich, care prelungise în ultimele două luni acest acord doar lunar. Smotrich, reprezentant al aripii de extremă dreaptă, a cerut în repetate rânduri prăbușirea Autorității Palestiniene, generând incertitudine în jurul stabilității financiare a regiunii.

Înaintea votului din cabinet, Consiliul Național de Securitate a prezentat o analiză care arăta riscurile majore de securitate și consecințele diplomatice ale unei posibile neprelungiri a acordului bancar. Decizia vine pe fondul temerilor privind destabilizarea regiunii și impactul asupra relațiilor internaționale ale Israelului.

