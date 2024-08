Veneţia a fost cucerită ieri de apariţia lui Nicole Kidman. Prezentă la Festivalul de Film pentru noua sa peliculă, actriţa a atras toate privirile pe covorul roşu. "Babygirl" este o dramă erotică, în care Nicole îl are ca partener pe Antonio Banderas. Mâine va fi proiectat la Veneţia şi un lungmetraj românesc.

Nicole Kidman a păşit pe covorul roşu de la Veneţia ca o adevărată divă. Actriţa a optat pentru un corset nude care i-a scos în evidenţă talia de invidiat, la care a asortat o fustă lungă de catifea neagră şi o pereche de stiletto tot negri. O aparaţie spectaculoasă a avut şi Antonio Banderas care păşit pe covorul Festivalului de mână cu iubita sa, Nicole Kimpel.

Nicole Kidman, apariţie spectaculoasă

De aici, actorii s-au îndreptat către "Sala Grande" pentru a urmări premiera filmului Babygirl, o dramă erotică, în care Nicole îl are ca partener pe Banderas. Publicul a aplaudat, în picioare, timp de şapte minute, iar frumoasa actriţă a îmbrăţişat-o strâns pe regizoarea peliculei, Halina Reijn.

Filmul prezintă povestea unei femei de afaceri de mare succes din New York, Romy, care îşi pune în pericol atât cariera, cât şi familia, după ce începe o aventură cu un stagiar tânăr şi oportunist. Nicole a mărturisit că proiecţia filmului în faţa criticilor de la Veneţia îi provoacă mari emoţii, mai ales că pelicula va include şi câteva scene extrem de intime.

"Faptul că am făcut filmul ce aceşti oameni de aici, a fost delicat, intim şi foarte, foarte profund. Acum, cu toţii suntem puţini emoţionaţi. Nu m-am simţit exploatată. Am simţit că eram parte din el. Este povestea din care voiam să fac parte, pe care am vrut să o spun. Şi fiecare parte din mine era dedicată acestui lucru", a declarat Nicole Kidman, actriţă.

Mâine, la Veneţia va fi proiectat şi filmul românesc "Anul Nou care n-a fost" în regia lui Bogdan Mureşanu. Lungmetrajul este o tragicomedie a cărei acțiune se desfășoară într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989. Va ajunge în cinematografele din România la finalul lunii septembrie, iar la premiera mondială de la Festival vor participa regizorul şi mai mulţi actori.

