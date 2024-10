Noua strategie a Ucrainei pentru a epuiza Rusia pe front. Nu se știe dacă tactica va avea succes - NYT

Strategia armatei ucrainene în Donbas este aceea de a se retrage încet și a maximiza pierderile armatei ruse, relatează The New York Times. Ideea din spatele planului este a folosi retrageri controlate şi strategice pentru a obliga forțele ruse să împingă frontul până la epuizare. Nu se știe dacă strategia ucraineană va da şi roade, spun jurnaliştii americani.

Război în Ucraina. De-a lungul acestui an, Ucraina a pierdut o serie de orașe, localităţi și sate din regiunea Donbas. Armata ucraineană s-a retras de obicei după bătălii grele, care uneori au durat luni de zile, relatează The New York Times.

Strategia Ucrainei în Donbas

Oraşul Marinka a fost primul care a căzut în ianuarie, semn că Rusia a reluat iniţiativa pe câmpul de luptă. Apoi a venit Avdiivka, un oraș industrial în care soldații ucraineni s-au baricadat într-un labirint dens de tranșee și buncăre. Săptămâna trecută, Ucraina s-a retras de la Vuhledar, un oraș minier așezat pe un teren înalt care a fost un punct cheie al apărării ucrainene pe direcţia de sud-est a frontului.

Articolul continuă după reclamă

Retragerea lentă, dar constantă a Ucrainei în Donbas, principalul teatru al războiului, poate semnala unora că este începutul sfârşitului, cu Moscova devenind mai puternică pe câmpul de luptă unde valorifică avantajul său copleșitor la forță de luptă și putere de foc. Dar comandanții ucraineni și experții militari contestă acest scenariu. Ei spun că în Donbas se desfășoară o luptă crucială, care are o miză dincolo de simplele câștiguri și pierderi teritoriale. Este un război de uzură iar fiecare tabără încearcă să o epuizeze pe cealaltă provocându-i pierderi maxime. Ucrainenii speră să rupă capacitatea și voința inamicului de a continua războiul.

Este deja evident că, pe tot parcursul verii, Rusia, în ciuda pierderilor, a trimis trupe, sprijinite de coloane de vehicule blindate, în atacuri brutale. Ucraina nu poate lupta la fel pentru că are aproximativ o treime din populația Rusiei şi se află în dezavantaj în acest gen de bătălie. Are mai puțini oameni de trimis pe front și, în ciuda ajutorului militar occidental, rămâne în mare măsură depășită pe câmpul de luptă.

Comandanții ucraineni subliniază că războiul a intrat într-o fază de uzură, în care factorul decisiv nu este controlul asupra teritoriului, ci pierderile suferite de ambele părți. Ucrainenii cedează spaţiu în schimbul pierderilor ruseşti (de oameni şi arme), aşa a descris Mykola Bielieskov, analist militar ucrainean, strategia Ucrainei. Potrivit acestuia, ideea este să se retragă din orașele atacate, dar să provoace cât mai multe pierderi inamicului.

În acelaşi timp, Oleksandr Solonko, un militar care luptă pe frontul de la Pokrovsk a subliniat că rămâne de văzut câţi soldaţi vor pierde ruşii înainte să își dea seama că este inutil. El susţine că unii comandanți ucraineni preferă să abandoneze o poziție dacă aceasta duce la pierderi de personal

"Acest război nu va fi decis de cine controlează Vuhledar sau alte orașe tactice din prima linie", a evaluat Franz-Stefan Gady, analist militar din Viena. "Este vorba despre câţi soldaţi cheltuie rușii încercând să pună mâna pe Vuhledar în comparație cu pierderile suferite de ucraineni în încercarea de a-l apăra".

Potrivit previziunilor, la ritmul actual al pierderilor, Rusia și-ar putea epuiza stocul de vehicule blindate până în 2026. "Acesta este cel mai important lucru să epuizezi inamicul", a spus președintele Volodimir Zelenski în timpul unui discursul de seară către cetăţeni după căderea Vuhledar.

Impactul ofensivei din Kursk

The New York Times menționează totuşi că situația este complicată şi de faptul că ofensiva Ucrainei în regiunea rusă Kursk a epuizat și mai mult resursele, amenințând capacitatea ucrainenilor de a efectua o retragere controlată în Donbas, fără a rupe linia frontului.

Pasi Paroinen, expert militar de la grupul finlandez Black Bird, care analizează imagini video de pe câmpul de luptă și din satelit, a declarat că, după lansarea ofensivei din Kursk, pe 6 august, Rusia a avansat în Donbas într-un ritm nemaivăzut din 2022 încoace. Potrivit acestuia, în ultimele două luni armata rusă a cucerit aproximativ 673 km pătraţi, adică de aproximativ trei ori mai mult decât în ​​iunie și iulie. Dar chiar și cu acest avans, Rusia este departe de a-și atinge obiectivul de a cuceri complet regiunea. Pentru a reuşi acest lucru, trebuie să cucerească alţi 10.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean, de aproximativ cinci ori mai mult decât a confiscat în ultimul an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi, să faceţi facultate sau să învăţaţi o meserie? Fac facultatea Învăț o meserie

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰